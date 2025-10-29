Russlands Burevestnik-Marschflugkörper: Test mit Fragezeichen

Wladimir Putin (Archivbild) Quelle: AP

Am 27. Oktober teilte der russische Generalstabschef Valery Gerasimov Präsident Wladimir Putin öffentlich mit, dass Russland erfolgreich eine atomgetriebene Marschflugrakete namens Burevestnik getestet habe, deren NATO-Codename Skyfall lautet. Laut Gerasimov flog die Rakete etwa 15 Stunden lang und legte eine Strecke von 14.000 km zurück - was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 900 km/h entspricht.

Die Meldung kam nur wenige Tage, nachdem die USA neue, schwere Sanktionen gegen die russische Ölindustrie angekündigt hatten. Daher interpretierten viele die Nachricht über die Burevestnik als eine Art nukleare Botschaft - und höchstwahrscheinlich ist sie das auch.

Teil einer laufenden Modernisierungswelle

Russland hatte bereits 2018 den Bau einer atomgetriebenen Marschflugrakete angekündigt. Moskau behauptet, dass die Rakete aufgrund ihres Atomantriebs eine unbegrenzte Reichweite hat und somit alle bestehenden Raketenabwehrsysteme umgehen kann.

Seit 2018 wurden jedoch praktisch keine Details darüber veröffentlicht. Niemand hat jemals einen Burevestnik in voller Größe gesehen, es wurden nur wenige, halb verdeckte Bilder und Videoanimationen veröffentlicht. Und es gibt viele technologische und operative Fragezeichen.

Konzept aus der Frühphase des Kalten Krieges

Das Novum der Rakete soll der nukleare Antrieb sein. Während des Kalten Krieges führten sowohl die USA als auch die Sowjetunion Experimente mit atomgetriebenen schweren Bombern durch. Die USA verwendeten einen modifizierten Convair B-36-Bomber, während Russland mit einer Tupolev Tu-95-Flugzeugzelle experimentierte. Keiner von ihnen wurde jemals in Dienst gestellt, da es zu viele technologische Probleme gab. Zwar waren beide Flugzeuge in der Lage, einen Kernreaktor und auch die komplexe Abschirmung zum Schutz der Besatzung vor Strahlung zu transportieren, doch keiner der Reaktoren wurde jemals an die Triebwerke des Flugzeugs angeschlossen.

Obwohl sowohl die USA als auch die Sowjetunion tatsächlich erfolgreiche Experimente mit auf diesen Flugzeugen montierten Reaktoren durchführen konnten, haben beide Seiten das Projekt des atomgetriebenen Bombers aus den gleichen Gründen schließlich aufgegeben: Es war extrem teuer und barg im Falle eines Unfalls große Umweltrisiken.

Technische Herausforderungen bleiben

Auch beim Burevestnik ist die Abschirmung gegen die Strahlung das größte Problem. Nach den wenigen verfügbaren Informationen über die Waffe, hat sie im Wesentlichen die Größe und Form einer normalen Marschflugrakete, das heißt sie ist etwa zwölf Meter lang. Aufgrund der Größenbeschränkungen ist es daher fraglich, welche Abschirmung Russland um den Reaktor herum installiert hat, insbesondere unter Berücksichtigung seines Gewichts und seiner Größe.

Das zweite Problem ist die Kontamination während des Fluges. Der Burevestnik wird Berichten zufolge entweder von einem Strahltriebwerk (möglicherweise einem Turbostrahltriebwerk) oder einem nuklearthermischen Raketentriebwerk angetrieben, während für den Start ein Feststoff-Booster-Triebwerk verwendet wird. Unabhängig davon, welche Art von Antrieb tatsächlich verwendet wird, würde das Triebwerk in jedem Fall während des gesamten Fluges ständig Kontaminationen ausstoßen, was aufgrund der Kontaminationswirkung selbst Teststarts ziemlich gefährlich macht.

Dies gilt umso mehr, als einer der gemeldeten Vorteile der Rakete darin besteht, dass sie in sehr geringer Höhe fliegt - was bedeutet, dass die Kontamination direkt auf den Boden unter der Flugbahn gelangt. Aus diesem Grund wurde das Projekt als "fliegendes Tschernobyl" bezeichnet.

Lange Geschichte der Unfälle

Das dritte Problem hängt mit möglichen Unfällen zusammen. Burevestnik hat in der Tat eine schlechte Sicherheitsbilanz: Von den bisher angekündigten 16 Tests waren nur zwei erfolgreich. Darüber hinaus ereignete sich im August 2019 ein nuklearer Unfall auf dem Testgelände Nyonoksa: Obwohl die Details unklar sind, bestätigten russische Quellen, dass mindestens fünf Menschen ums Leben kamen und eine erhebliche Menge an Strahlung freigesetzt wurde.

Es gibt keine Informationen darüber, welche Auswirkungen auf die Umwelt ein Absturz oder eine Fehlfunktion einer Burevestnik-Rakete hätte.

Militärischer Vorteil fraglich

Darüber hinaus ist der strategische Wert der Burevestnik unklar. Selbst wenn die Reichweite groß genug ist (wenn auch sicherlich nicht unbegrenzt aufgrund der Abnutzung der Komponenten während des Fluges), um die Schwerpunktbereiche bestehender Raketenabwehrsysteme zu umgehen, ist die Burevestnik-Rakete dennoch langsam, da sie mit Unterschallgeschwindigkeit fliegt. Daher ist sie genauso anfällig für moderne Flugabwehrsysteme wie jeder andere Marschflugkörper.

Was den Test in diesem Monat angeht, so wurde nicht bestätigt, ob eine Freisetzung von radioaktiver Strahlung festgestellt wurde, obwohl tatsächlich ein Start von Nowaja Semlja aus stattfand. Es ist möglich, dass Russland nur die Flugzeugzelle getestet hat, aber noch nicht den Atomantrieb.

Indienststellung würde Jahre dauern

Selbst wenn der Test tatsächlich erfolgreich war (was bisher nur durch den Start selbst bestätigt wurde, nicht jedoch durch nicht-russische Quellen), würde es noch mehrere Jahre dauern, bis die Entwicklung abgeschlossen, die Massenproduktion aufgenommen und die Waffe in Dienst gestellt werden könnte.

Daher besteht derzeit kein Grund zur Sorge wegen der "Weltuntergangswaffe", wie Russland sie selbst bezeichnet - wenn es sie überhaupt gibt. Sie ist noch ziemlich weit von der Einsatzfähigkeit entfernt, falls dieser Moment jemals kommen sollte. Die Nachrichten über den Burevestnik-Test waren wahrscheinlich eher eine Informationsoperation als Reaktion auf die Nachrichten über die neuen US-Sanktionen und nicht der erste Live-Test einer neuen Waffe.

