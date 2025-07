Nukleares Wettrüsten: Wie real ist die Atomwaffen-Gefahr?

Russland investiert gerade viel Geld in den Ukraine-Krieg. Das Aufrüsten der Nuklearstreitkräfte kann sich Moskau gerade nicht leisten, sagt Nuklearwaffen-Experte Hoffmann.

Atomwaffen gelten seit Jahrzehnten als ultimatives Machtinstrument - doch ihre Rolle in einer zunehmend instabilen Weltordnung wirft neue, dringliche Fragen auf. Neun Staaten weltweit verfügen über nukleare Arsenale, mehrere dieser Länder sind in aktuelle Kriege und geopolitische Spannungen verwickelt.

Was bedeutet nukleare Abschreckung heute noch? Wie real ist die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes? Darüber spricht ZDFheute live mit Nuklearwaffen-Experte Fabian Hoffmann vom Oslo Nuclear Project.

Sehen Sie das Gespräch mit Fabian Hoffmann in voller Länge oben im Video und lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt er …

... zur derzeitigen atomaren Bedrohung:

Laut Hoffmann nimmt die globale Zahl an Nuklearwaffen zu. Maßgeblich verantwortlich sei dafür China , das in den vergangenen Jahren die Zahl seiner atomaren Gefechtsköpfe deutlich erhöht habe und plane, diese von "200 bis 300 auf bis zu 1.000" bis zum Jahr 2030 auszubauen.

In anderen Atomstaaten seien hingegen bislang keine vergleichbaren "Wettrüstungsdynamiken" zu erkennen. Waffen allein, "und das gilt ja auch für Nuklearwaffen", würden keine Kriege auslösen, so Hoffmann. Allerdings stiegen die "globalen Spannungen" - dies sei in Kombination mit einer verstärkten Aufwertung von Nukleararsenalen besorgniserregend.