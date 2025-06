Jetzt befinden wir uns mitten in einem neuen Krieg, bei dem es um etwas geht, was noch viel bedrohlicher klingt: Atomwaffen. Könnten die gezielten Angriffe Israels und der USA auf iranische Atomwaffenanlagen eine nukleare Detonation auslösen?

Einsatz von Atomwaffen eine rote Linie

So funktionieren Atomwaffen

Atombomben reagieren in Sekunden

In einem Atomkraftwerk wird dieser Prozess durch Steuerstäbe kontrolliert, sodass jeweils nur ein Neutron für die nächste Reaktion zur Verfügung steht. In einer Atombombe hingegen läuft die Kettenreaktion ungebremst innerhalb von Mikrosekunden ab - und es kommt zur gefürchteten nuklearen Detonation.

Präzision statt Pulverfass: Ohne Zündung keine Kettenreaktion

Das geschieht aber nur, wenn die Bombe gezündet wird - und das passiert nicht einfach so. In einer ungezündeten Atombombe ist das Uran beziehungsweise Plutonium so angeordnet, dass die Masse an spaltbarem Material zu klein für eine sich selbst erhaltende Kettenreaktion ist.