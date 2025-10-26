Putin: Russland hat atomare Langstreckenrakete getestet

Russland hat laut Präsident Wladimir Putin eine neue, atomare Rakete getestet. Sie soll 14.000 Kilometer zurückgelegt haben. Die Stationierung werde nun vorbereitet.

Russlands Präsident Wladimir Putin will die neuen Atomraketen stationieren lassen (Archivbild). Quelle: epa/russian presidential press office

Russland hat nach den Worten von Präsident Wladimir Putin einen neuartigen atomgetriebenen Marschflugkörper getestet und will die Waffe nun stationieren.

Die atomwaffenfähige Rakete vom Typ 9M730 Burewestnik (Sturmvogel) könne jedes Abwehrsystem umgehen, sagte Putin laut einer am Sonntag vom Kreml veröffentlichten Erklärung. Die Angaben konnten nicht überprüft werden.

Generalstabschef Waleri Gerassimow habe ihm mitgeteilt, dass die Rakete bei dem Testflug am vergangenen Dienstag 14.000 Kilometer zurückgelegt habe und etwa 15 Stunden in der Luft gewesen sei. Putin habe Gerassimow angewiesen, die Vorbereitungen für die Stationierung des Marschflugkörpers zu treffen.

Russland: Reichweite nahezu unbegrenzt

Russland bezeichnet den Flugkörper als "unbesiegbar" für gegenwärtige und zukünftige Raketenabwehrsysteme, da er über eine nahezu unbegrenzte Reichweite verfüge und eine unvorhersehbare Flugbahn habe.

Es ist eine einzigartige Waffe, die niemand sonst auf der Welt hat. „ Wladimir Putin, russischer Präsident

Russische Spezialisten hätten ihm einst gesagt, die Waffe sei wahrscheinlich nie realisierbar. Doch nun seien die "entscheidenden Tests" abgeschlossen.

Russland und die USA verfügen zusammen über etwa 87 Prozent des weltweiten Bestands an Atomwaffen. Nach Angaben der Federation of American Scientists (FAS) besitzt Russland 5.459 Atomsprengköpfe, die USA 5.177.