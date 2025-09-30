Russland tritt aus europäischer Antifolter-Konvention aus

Europäisches Übereinkommen:Russland tritt aus Antifolter-Konvention aus
Die Antifolter-Konvention des Europarats soll Gefangene vor Gewalt schützen. Russland verabschiedet sich nun als Teilnehmerstaat - und Kritiker warnen vor Risiken für Gefangene.
Russland zieht sich aus der europäischen Konvention zur Verhütung von Folter zurück. Der russische Präsident Wladimir Putin unterzeichnete am Montag ein entsprechendes Gesetz, wie aus einem von den Behörden veröffentlichten Dokument hervorging.
In Begleittexten zu dem zuvor vom russischen Parlament verabschiedeten Gesetz wird dem Europarat, auf den die Antifolter-Konvention zurückgeht, eine "Diskriminierung" Russlands vorgeworfen.
Europarat hatte Russland 2022 ausgeschlossen
Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe war im November 1987 vom Europarat verabschiedet worden. Der Europarat, der sich als Hüter der Menschenrechte versteht, hatte Russland kurz nach dem Beginn des Großangriffs gegen die Ukraine ausgeschlossen.
Nach dem Ausschluss aus dem Europarat im März 2022 blieb Russland jedoch ein Teilnehmerstaat der Anti-Folter-Konvention. Die von den aktuell 46 Europarats-Mitgliedern ratifizierte Konvention soll Gefangene vor möglicher Gewalt schützen und sieht vor allem Kontrollen in Gefängnissen vor.
UN-Sonderberichterstatter: "Rote Fahne" muss "gehisst" werden
Das russische Außenministerium erklärte im vergangenen Monat, der Rückzug aus der Konvention werde russischen Staatsbürgern nicht "schaden". Russland werde sich weiter an "seine internationalen Menschenrechtsverpflichtungen" halten.
Zwei Sonderberichterstatter der UNO erklärten hingegen kürzlich, angesichts des von Russland geplanten Rückzugs müsse "wegen der Vorkommnisse hinter den Gittern" russischer Gefängnisse "die rote Fahne gehisst" werden.
Internationale Beobachter haben wiederholt mutmaßliche Menschenrechtsverletzungen durch Russland während der Militäroffensive gegen die Ukraine angeprangert.
OSZE spricht von willkürlichen Hinrichtungen ukrainischer Kriegsgefangener
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hatte in der vergangenen Woche erklärt, Moskau sei für "weit verbreitete und systematische" Verstöße gegen die internationalen Konventionen beim Umgang mit ukrainischen Kriegsgefangenen verantwortlich - einschließlich willkürlicher Hinrichtungen.
Ein Bericht des UN-Menschenrechtsbüros stellte zudem fest, dass Russland gefangene ukrainische Zivilisten "systematisch schweren Verstößen" gegen das Völkerrecht aussetze.
