Ukraine: Merz, Macron und Starmer bekräftigen Solidarität

Der neue US-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine sorgt für Gesprächsbedarf. Merz, Macron und Starmer sicherten Selenskyj bei einem Telefonat weiterhin ihre Unterstützung zu.

Die USA haben einen "Friedensplan" für die Ukraine vorgelegt. Die EU wirkt überrumpelt, der deutsche Außenministers sieht eine "Grundlage für Gespräche".

Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und dabei über den US-"Friedensplan" beraten.

Merz, Macron und Starmer begrüßen US-Engagement

Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mitteilte, begrüßten die vier Staats- und Regierungschefs die Bemühungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden.

Insbesondere begrüßten sie das Bekenntnis zur Souveränität der Ukraine und die Bereitschaft, der Ukraine solide Sicherheitsgarantien zu gewähren. „ Stefan Kornelius, Sprecher der Bundesregierung

Nach Berichten über einen "Friedensplan" für die Ukraine kommt viel Kritik von Kiews Verbündeten. Die Sorge: Russland diktiere die Bedingungen. Die USA sage ja, Europa schaue zu.

Sie seien sich zudem einig gewesen, "dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten bedarf".

