Ukraine: Merz, Macron und Starmer bekräftigen Solidarität

Gespräche nach US-"Friedensplan":Merz, Macron und Starmer bekräftigen Solidarität mit Ukraine
Der neue US-Plan für ein Kriegsende in der Ukraine sorgt für Gesprächsbedarf. Merz, Macron und Starmer sicherten Selenskyj bei einem Telefonat weiterhin ihre Unterstützung zu.
Bundeskanzler Friedrich Merz, der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer haben mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert und dabei über den US-"Friedensplan" beraten.
Merz, Macron und Starmer begrüßen US-Engagement
Wie Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin mitteilte, begrüßten die vier Staats- und Regierungschefs die Bemühungen der USA, den Krieg in der Ukraine zu beenden.
Sie seien sich zudem einig gewesen, "dass jede Vereinbarung, die die europäischen Staaten, die Europäische Union oder die Nato betrifft, einer Zustimmung der europäischen Partner beziehungsweise eines Konsenses der Alliierten bedarf".