Keir Starmer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Keir Starmer
|
Sir Keir Rodney Starmer ist aktueller Premierminister von Großbritannien und Nordirland, er folgte Rishi Sunak im Amt. Starmer ist seit 2020 Vorsitzender der Labour-Partei und wurde 2015 als Abgeordneter ins Parlament gewählt. Zuvor arbeitete er als Jurist und diente als Generalstaatsanwalt. ZDFheute informiert zu Keir Starmer aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Keir Starmer
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Politischer Überlebenskampf für Starmervon Wolf-Christian UlrichVideo1:43
Nachrichten | heute:Unbeliebter Starmer unter Druckvon Wolf-Christian UlrichVideo1:35
Britischer Premier unter Druck:Wie lange hält Starmer durch?Wolf-Christian Ulrich, Londonmit Video2:50
Trotz Kritik aus eigener Partei:Großbritannien: Premierminister Starmer lehnt Rücktritt abmit Video1:25
Regierungskrise in Großbritannien:Druck auf Starmer wächst weiterVideo1:25
- Analyse
Kommunalwahl in Großbritannien:Starmers Endspielvon Wolf-Christian Ulrich, Londonmit Video3:09
Nachrichten | heute in Europa:Kommunalwahl in Großbritannienvon Wolf-Christian UlrichVideo3:09
Härtetest für Labour-Regierung:Superwahltag in GroßbritannienVideo0:21
Starmer: "Antisemitischer Angriff":Messerangriff in London - Polizei spricht von Terrormit Video0:30
US-Staatsbesuch des Königspaars:Charles bei Trump: Die Mission des Königsvon Hilke Petersenmit Video2:58
Nachrichten | heute in Europa:Premier Starmer und die Mandelson-Affärevon Hilke PetersenVideo2:13
Botschafter stand mit Epstein in Kontakt:Mandelson-Affäre: Premier Starmer kündigt Untersuchung anmit Video1:06
Mandelson mit Epstein-Verbindungen:Neue Enthüllung zu Ex-Botschafter: Starmer in Erklärungsnotmit Video1:06
Opposition fordert Rücktritt:Starmer unter Druck in der Mandelson-AffäreVideo1:06
Mehr als 40 Staaten beteiligt:Beratung über Militärmission nach Iran-KriegVideo1:12
Forderung nach Einreiseverbot:Kanye West für Festival gebucht - Sponsoren steigen ausmit Video0:46
Premier Starmer unter Druck
- Analyse
Kommunalwahl in Großbritannien:Starmers Endspielvon Wolf-Christian Ulrich, Londonmit Video3:09
Trotz Kritik aus eigener Partei:Premierminister Starmer lehnt Rücktritt abmit Video1:25
Schlappe bei Wahl:Britische Regierungskrise: Starmer bleibtVideo2:50
Keir Starmer und die Labour-Partei
Staatshaushalt in Großbritannien:Starmer im Stimmungstief - der Haushalt wird’s kaum richtenvon Britta Jägermit Video0:44
Pläne von Innenministerin Mahmood:Großbritannien will Migrationspolitik stark verschärfenmit Video1:27
Epstein-Skandal in Großbritannien:Starmers Stabschef tritt zurück - rettet das den Premier?mit Video2:16
Parteienlandschaft im Wandel:Großbritannien: Labour geschwächtvon Britta JägerVideo2:04
Nach Brexit: Großbritannien und Europa
London nähert sich EU an:Zurück in Europavon Hilke PetersenVideo6:31
- Analyse
EU-Großbritannien-Gipfel:Britisch-europäische Annäherung auf ZehenspitzenYacin Hehrlein, Londonmit Video2:45
- FAQ
Sicherheit, Fischerei, Erasmus:EU-London-Abkommen: Das sind die Inhaltemit Video2:45
Lebenslauf Keir Starmer
- 2. September 1962: Keir Rodney Starmer wird in Southwark als Sohn eines Werkzeugmachers und einer Krankenschwester geboren.
- 1985: Starmer erwirbt im Studiengang Rechtswissenschaften den Bachelor of Laws an der University of Leeds.
- 1986: Starmer erwirbt den Bachelor of Civil Law an der University of Oxford.
- 1987 wird er als Anwalt zugelassen.
- 2003: Starmer beginnt als Menschenrechtsberater der Polizeibehörde von Nordirland
- Von 2008 bis 2013 dient er als Direktor der Staatsanwaltschaft (Director of Public Prosecutions)
- 2014: Keir Starmer wird zum Knoght Commander of the Order of the Bath geschlagen.
- 2015 wird er als Abgeordneter ins Parlament gewählt.
- 2020: Starmer beginnt als Vorsitzender der Labour-Partei.
- 2024 wird Keir Starmer zum Premierminister des Vereinigten Königreichs gewählt.
Mehr zum Thema Großbritannien