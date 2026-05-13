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Keir Starmer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Keir Starmer

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Sir Keir Rodney Starmer ist aktueller Premierminister von Großbritannien und Nordirland, er folgte Rishi Sunak im Amt. Starmer ist seit 2020 Vorsitzender der Labour-Partei und wurde 2015 als Abgeordneter ins Parlament gewählt. Zuvor arbeitete er als Jurist und diente als Generalstaatsanwalt. ZDFheute informiert zu Keir Starmer aktuell: Nachrichten, Hintergründe und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Keir Starmer

  1. Nach der deutlichen Wahlniederlage wird der Druck auf Starmer auch parteiintern immer größer.

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Politischer Überlebenskampf für Starmer

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video1:43
  2. Auch parteiintern gerät Starmer wegen seiner sinkenden Beliebtheitswerte und den schlechten Wahlergebnissen zunehmend unter Druck.

    Nachrichten | heute:Unbeliebter Starmer unter Druck

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video1:35
  3. Keir Starmer, Premierminister von Großbritannien, verlässt die Downing Street 10.

    Britischer Premier unter Druck:Wie lange hält Starmer durch?

    Wolf-Christian Ulrich, London
    mit Video2:50
  4. Keir Starmer, aufgenommen am 05.05.2026 in London

    Trotz Kritik aus eigener Partei:Großbritannien: Premierminister Starmer lehnt Rücktritt ab

    mit Video1:25
  5. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer hält in London eine Rede über seine Pläne für ein stärkeres und gerechteres Großbritannien.

    Regierungskrise in Großbritannien:Druck auf Starmer wächst weiter

    Video1:25
  6. Der britische Premierminister Sir Keir Starmer spricht am 08.05.2026, einen Tag nach den Kommunalwahlen, vor Mitgliedern der Labour-Partei im Gemeindesaal der Kingsdown Methodist Church in Ealing, West-London.
    Analyse

    Kommunalwahl in Großbritannien:Starmers Endspiel

    von Wolf-Christian Ulrich, London
    mit Video3:09
  7. Eine Wählerin verlässt ein Wahllokal in einer Kirche in Hampstead im Norden von London während der Kommunalwahlen.

    Nachrichten | heute in Europa:Kommunalwahl in Großbritannien

    von Wolf-Christian Ulrich
    Video3:09
  8. 7. Mai 2026, London, Vereinigtes Königreich: Keir Starmer bei der Stimmabgabe. Keir Starmer gibt seine Stimme bei den Kommunalwahlen ab.

    Härtetest für Labour-Regierung:Superwahltag in Großbritannien

    Video0:21
  9. Kriminaltechniker und Polizeibeamte am Tatort, an dem zwei jüdische Männer nach einem Messerangriff in Golders Green im Norden Londons, am 29.04.2026 schwer verletzt wurden.

    Starmer: "Antisemitischer Angriff":Messerangriff in London - Polizei spricht von Terror

    mit Video0:30
  10. König Charles und Donald Trump stehen nebeneinander.

    US-Staatsbesuch des Königspaars:Charles bei Trump: Die Mission des Königs

    von Hilke Petersen
    mit Video2:58
  11. 17.04.2026, Frankreich, Paris: Der französische Präsident Emmanuel Macron (nicht abgebildet) und Premierminister Sir Keir Starmer veranstalten gemeinsam ein Treffen im Palast in Frankreich, um eine multinationale Koalition zur Erleichterung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz nach dem Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran zu bilden.

    Nachrichten | heute in Europa:Premier Starmer und die Mandelson-Affäre

    von Hilke Petersen
    Video2:13
  12. Großbritannien, Premierminister Sir Keir Starmer

    Botschafter stand mit Epstein in Kontakt:Mandelson-Affäre: Premier Starmer kündigt Untersuchung an

    mit Video1:06
  13. Der britische Premierminister Keir Starmer während der Pressekonferenz zur Straße in Hormus am 17.04.2026 in Paris, Frankreich.

    Mandelson mit Epstein-Verbindungen:Neue Enthüllung zu Ex-Botschafter: Starmer in Erklärungsnot

    mit Video1:06
  14. 17.04.2026, Frankreich, Paris: Der französische Präsident Emmanuel Macron (nicht abgebildet) und Premierminister Sir Keir Starmer veranstalten gemeinsam ein Treffen im Palast in Frankreich, um eine multinationale Koalition zur Erleichterung des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormuz nach dem Ende des Krieges zwischen den USA und dem Iran zu bilden.

    Opposition fordert Rücktritt:Starmer unter Druck in der Mandelson-Affäre

    Video1:06
  15. 17.04.2026, Frankreich, Paris: Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni (l-r), der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz nehmen im Pariser Elysee-Palast an einem internationalen Gipfeltreffen zu den Bemühungen um die Wiederöffnung der Straße von Hormus teil.

    Mehr als 40 Staaten beteiligt:Beratung über Militärmission nach Iran-Krieg

    Video1:12
  16. Kanye West in London im Jahr 2020. (Archiv)

    Forderung nach Einreiseverbot:Kanye West für Festival gebucht - Sponsoren steigen aus

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Premier Starmer unter Druck

  1. Der britische Premierminister Sir Keir Starmer spricht am 08.05.2026, einen Tag nach den Kommunalwahlen, vor Mitgliedern der Labour-Partei im Gemeindesaal der Kingsdown Methodist Church in Ealing, West-London.
    Analyse

    Kommunalwahl in Großbritannien:Starmers Endspiel

    von Wolf-Christian Ulrich, London
    mit Video3:09
  2. Keir Starmer, aufgenommen am 05.05.2026 in London

    Trotz Kritik aus eigener Partei:Premierminister Starmer lehnt Rücktritt ab

    mit Video1:25
  3. Keir Starmer, aufgenommen am 29.04.2026

    Schlappe bei Wahl:Britische Regierungskrise: Starmer bleibt

    Video2:50

Keir Starmer und die Labour-Partei

  1. Britischer Premierminister Keir Starmer

    Staatshaushalt in Großbritannien:Starmer im Stimmungstief - der Haushalt wird’s kaum richten

    von Britta Jäger
    mit Video0:44
  2. Ein kleines Boot mit Menschen an Bord, bei denen es sich vermutlich um Migranten handelt, verlässt den Strand. (Archiv)

    Pläne von Innenministerin Mahmood:Großbritannien will Migrationspolitik stark verschärfen

    mit Video1:27
  3. Morgan McSweeney, Leiter der politischen Strategieabteilung in der Downing Street Nr. 10, kommt in seinem Londoner Büro am 18.09.2024 an.

    Epstein-Skandal in Großbritannien:Starmers Stabschef tritt zurück - rettet das den Premier?

    mit Video2:16
  4. Großbritanniens Premier Keir Starmer.

    Parteienlandschaft im Wandel:Großbritannien: Labour geschwächt

    von Britta Jäger
    Video2:04

Nach Brexit: Großbritannien und Europa

  1. Keir Starmer spricht an einem Redepult, umrahmt von UK-Flaggen

    London nähert sich EU an:Zurück in Europa

    von Hilke Petersen
    Video6:31
  2. Antonio Costa, Ursula von der Leyen und Keir Starmer auf einer Straße in London.
    Analyse

    EU-Großbritannien-Gipfel:Britisch-europäische Annäherung auf Zehenspitzen

    Yacin Hehrlein, London
    mit Video2:45
  3. Großbritannien, London: Premierminister Sir Keir Starmer und Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen
    FAQ

    Sicherheit, Fischerei, Erasmus:EU-London-Abkommen: Das sind die Inhalte

    mit Video2:45

Lebenslauf Keir Starmer

  • 2. September 1962: Keir Rodney Starmer wird in Southwark als Sohn eines Werkzeugmachers und einer Krankenschwester geboren.
  • 1985: Starmer erwirbt im Studiengang Rechtswissenschaften den Bachelor of Laws an der University of Leeds.
  • 1986: Starmer erwirbt den Bachelor of Civil Law an der University of Oxford.
  • 1987 wird er als Anwalt zugelassen.
  • 2003: Starmer beginnt als Menschenrechtsberater der Polizeibehörde von Nordirland
  • Von 2008 bis 2013 dient er als Direktor der Staatsanwaltschaft (Director of Public Prosecutions)
  • 2014: Keir Starmer wird zum Knoght Commander of the Order of the Bath geschlagen.
  • 2015 wird er als Abgeordneter ins Parlament gewählt.
  • 2020: Starmer beginnt als Vorsitzender der Labour-Partei.
  • 2024 wird Keir Starmer zum Premierminister des Vereinigten Königreichs gewählt.
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