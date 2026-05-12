Hochspannung in Downing Street am Morgen - und die Frage, welcher Minister Starmer bei der Kabinettssitzung herausfordert. Dann traut sich aber doch keiner die Palastrevolte.

In Großbritannien gerät Premier Starmer immer stärker unter Druck. Auch aus seinem eigenen Kabinett gebe es Rücktrittsforderungen, berichten britische Medien. 12.05.2026 | 1:25 min

Premierminister Keir Starmer von der Labour-Partei ficht in diesen Stunden seine größte politische Krise aus. Der Druck auf ihn wächst seit Tagen, seit dem historischen Debakel bei den Wahlen in Schottland, Wales und einigen Gemeinden Englands am Donnerstag. Dass die Reform-Partei des Rechtspopulisten Nigel Farage triumphierte, während die Wähler Labour abgewatscht hatten.

Im Kabinett sagte er: "Wir müssen regieren. Genau das tue ich, und genau das müssen wir als Kabinett tun." Seine Botschaft: Meine Zeit ist noch nicht vorbei.

Gestern früh versuchte Keir Starmer noch mit einer ungewöhnlich hemdsärmeligen Kampfansage, sein Amt zu sichern.

Ich weiß, dass manche zweifeln. Dass ich es denen beweisen muss. Und das werde ich. „ Keir Starmer, Premierminister Vereinigtes Königreich

Er kündigte die Verstaatlichung eines Stahlwerks an, engere Beziehungen zur EU und bessere Aufstiegschancen für Jugendliche. Doch das war zu wenig und besänftigte die Kritiker nicht.

Nach dem Wahl-Debakel steht der britische Premier Starmer unter Druck. Er weist Rücktrittsforderungen zurück und will trotz wachsender Kritik innerhalb der Labour-Partei im Amt bleiben. 11.05.2026 | 1:11 min

Über den Tag hinweg wandte sich ein Parlamentsabgeordneter nach dem anderen von Starmer ab. Der Schock unter ihnen sitzt tief über den Triumph des Rechtspopulisten Nigel Farage bei der vergangenen Kommunalwahl. Rachael Maskell, Labour-Parlamentsabgeordnete aus York, etwa sagt: "Wir wissen: Farage will uns teilen. Aber Keir Starmer hat nicht die politischen Fähigkeiten, uns zusammenzuhalten."

Labour macht Starmer für Wahldesaster verantwortlich

Viele in der Partei machen den Premierminister und Parteichef für die Misere verantwortlich. Labour habe doch einiges erreicht: Besseren Mieterschutz, mehr Rechte für Arbeiter, eine Verwaltungsreform - doch die Wirkung davon kam bei den Wählern noch nicht an. Starmers ungeschickte Regierungsführung, immer neue Kehrtwenden und mangelndes Charisma halfen nicht, die Erfolge zu verkaufen.

Umfragen: So stehen Großbritanniens Parteien da ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Und dann war da noch die Berufung des Epstein-Freundes Mandelson zum Botschafter in Washington, die Starmer zuletzt fast sein gesamtes politisches Kapital kostete.

Der britische Regierungschef Starmer hatte Peter Mandelson, Freund von Sexualstraftäter Epstein, zum Botschafter in den USA berufen. Bei der Prüfung durch Sicherheitsbehörden war er durchgefallen. 21.04.2026 | 2:13 min

Wer will Starmer ablösen?

"Starmer ist angeschlagen, aber schleppt sich weiter. Das riecht nach seinem politischen Ende", kommentiert Lucy Fisher von der "Financial Times" heute Morgen gegenüber ZDFheute. Viele bei Labour hoffen jetzt auf Andy Burnham: Beliebter Bürgermeister in Greater Manchester, der aber erst mal mit einer Nachwahl ins Parlament gehievt werden müsste, bevor er Premierminister werden kann. Die Frage ist heute, ob stattdessen Gesundheitsminister Wes Streeting vorprescht. Er ist ein guter Kommunikator, aber bei der Parteilinken unbeliebt.

Doch bis zum Mittag ließ er nichts von sich hören. Die Abgeordneten im Parlament sind unzufrieden, aber auch uneinig: Manche wollen sofort einen Wechsel, manche einen Fahrplan für einen späteren Wechsel und wieder andere wollen jetzt gar keine Führungsdebatte.

Viele Abgeordnete halten einen Führungswechsel zum jetzigen Zeitpunkt für Wahnsinn. „ Lucy Fisher, "Financial Times"

Starmers Labour-Regierung setzt auf Wirtschaftswachstum. Doch die jüngsten Arbeitslosenzahlen sind ernüchternd, die Jugendarbeitslosigkeit mit 16,1 Prozent seit langem erstmals höher als EU-Schnitt. 11.03.2026 | 2:05 min

Lucy Fisher weiter: "Sie haben die Folgen von so etwas bei den Konservativen miterlebt. Die Machtkämpfe endeten bei den Wahlen in einer empfindlichen Niederlage", so Lucy Fisher.

Starmer: "Ich will regieren"

Die europäischen Partner schauen in diesen Tagen genau hin, was sich in London tut: Weil das Vereinigte Königreich unter Starmer ein starker Partner war. Nicht nur, weil er vorsichtig, aber immerhin einen Reset mit der EU vorantreibt. Sondern vor allem, was die Unterstützung der Ukraine angeht. Eine stabile Regierung in London ist auch für Europa wichtig. So lautet auch Starmers Argument: Es brauche jetzt Stabilität.

In England haben die Labour-Partei und die konservativen Tories eine schwere Wahlniederlage erlitten. Denn Hunderte Gemeinderatsmandate gingen an die rechtspopulistische Partei Reform UK. 08.05.2026 | 3:09 min

Und so fragt sich nicht nur das Vereinigte Königreich, wie es in diesen Stunden in London weitergeht - und wie lange es Keir Starmer gelingt, in dieser Regierungskrise sein Boot durch einen veritablen Sturm zu steuern. Stand jetzt: 80 Prozent der Abgeordneten unterstützen Starmer, seine wichtigsten Minister sind weiter an Bord. Vielleicht gewinnt Starmer diese Kraftprobe also auch.

Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.

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