Sorge um Sängerin nach Not-OP:Bonnie Tyler in künstliches Koma versetzt
Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation in ein künstliches Koma versetzt worden. Ob die geplante Europa-Tournee der Sängerin stattfinden kann, ist derzeit unklar.
Die britische Rocklegende Bonnie Tyler ist nach einer Notoperation in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Durch das Koma solle "ihre Genesung unterstützt werden", gab ein Sprecher am Freitag bekannt.
Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige einer "Notoperation am Darm" unterziehen müssen. Der Eingriff sei "gut verlaufen", hatte es am Donnerstag auf der offiziellen Internetseite der Sängerin geheißen.
Bonnie Tyler: Unklar, ob Europa-Tournee stattfindet
Damit bleibt unklar, ob eine Europa-Tournee wie geplant stattfinden kann. Sie sollte am 22. Mai in Malta beginnen und die Sängerin auch nach Deutschland, Österreich, in die Tschechische Republik und in die Türkei führen.
Die Abschlussshow war für Dezember in Cardiff in Wales geplant - ganz in der Nähe von Tylers Geburtsort. Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, wurde Ende der 1970er Jahre mit dem Hit "It's a Heartache" bekannt.
Bonnie Tyler wurde mit "Total Eclipse of the Heart" weltberühmt
In den 1980er Jahren wurde die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding out for a Hero" zum Weltstar. Nach offiziellen Angaben hat sie ihren Zweitwohnsitz in Faro.
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