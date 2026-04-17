Ein düsterer Song machte TikTok-Star D4vd berühmt, jetzt könnte sich ein düsterer Verdacht über ihn bestätigen: Er wurde festgenommen - er soll ein Mädchen ermordet haben.

Im September 2025 wurde die Leiche der 14-Jährigen Celeste Rivas Hernandez in einem Auto entdeckt. Es war auf den Sänger D4vd zugelassen. Der 21-Jährige wurde wegen Mordverdachts festgenommen. 17.04.2026 | 0:33 min

Der 21 Jahre alte TikTok-Star D4Vd, bürgerlich David Burke, wurde festgenommen. Vorwurf der Ermittlungsbehörden: Mord an der damals 14 Jahre jungen Celeste Rivas.

Wer ist D4vd? Vom viralen Hit zum Social-Media-Erfolg

D4vd wurde 2022 bekannt durch den Song "Romantic Homicide" ("Romantischer Mord") auf der Plattform TikTok. Derzeit hat er dort 3,8 Millionen Follower. Der Hit ist ein melancholischer Indie-Rock-Song, der emotionale Folgen einer Trennung und den Prozess des Loslassens einer toxischen Beziehung thematisiert.

D4vd soll mit der gut fünf Jahre jüngeren Celeste Rivas liiert gewesen sein. Die beiden hatten sich ergänzende Tattoos stechen lassen.

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Celeste Rivas: Chronologie eines rätselhaften Verschwindens

Celeste stammte aus der Nähe von Los Angeles. Sie galt seit April 2024 als vermisst. Im Mai 2024 kontaktierte sie zuletzt ihre Familie, im September 2024 und im Januar 2025 soll sie noch gelebt haben. Dafür hat die Polizei digitale Nachweise.

Am 8. September 2025, einen Tag nach ihrem 15. Geburtstag, wurde die verweste Leiche von Celeste Rivas gefunden. Und zwar in einem Auto, das auf den Namen von David Burke angemeldet war. Auch aufgrund des Verwesungszustands der Leiche geht die Polizei davon aus, dass sie im Frühjahr 2025 im Alter von 14 Jahren getötet worden ist.

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Polizei entdeckt zerstückelten Körper in Auto

Laut Polizei hatte der Wagen länger auf dem Gelände eines Abschleppunternehmens in Los Angeles gestanden und starken Verwesungsgeruch verbreitet. Beamte entdeckten im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs den in Plastik eingewickelten, zerstückelten Körper.

D4vd befand sich zu dieser Zeit auf Tournee. Über seine Anwältin ließ er zunächst erklären, er kooperiere mit den Behörden. Kurz darauf sagte er alle Auftritte ab. Seit dieser Zeit hat er auf seinen Social-Media-Kanälen nichts mehr veröffentlicht.

Behörden gehen gegen TikTok-Star D4vd vor

Am 18. September 2025 gab es eine Hausdurchsuchung bei Burke, bei der auch ein Computer beschlagnahmt wurde. Jetzt also die Festnahme. Eine Anklage ist bisher nicht erhoben. Am Montag soll es dazu eine weitere Erklärung der Behörden in Los Angeles geben.

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Quelle: DPA, AP, AFP