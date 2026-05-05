  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Met-Gala: Stars feiern Mode und Kunst in New York

Staraufgebot bei Benefiz-Gala:Met-Gala: Stars feiern Mode und Kunst in New York

|

"Mode ist Kunst" als Dresscode: Mit der Met-Gala sammelt das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums Millionenspenden - Stars wie Rihanna, Bad Bunny und Beyoncé waren dabei.

Beyoncé besucht die Met Gala 2026.
Rihanna und ASAP Rocky kommen in New York zur Benefizgala des Metropolitan Museum of Art.
Heidi Klum besucht die Met Gala.
Katy Perry trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein, mit der die Eröffnung der Ausstellung „Costume Art“ gefeiert wird.
Hailey Bieber trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Anne Hathaway trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Naomi Osaka trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Sam Smith trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Kylie Jenner trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
SZA trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Die australisch-US-amerikanische Schauspielerin Nicole Kidman (rechts) ist Co-Vorsitzende der Met Gala 2026. Sie erscheint mit ihrer Tochter, dem US-Model Sunday Rose Kidman Urban (links).
Doja Cat trifft bei der Benefizgala des Costume Institute im Metropolitan Museum of Art ein.
Anderson Paak trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Gigi Hadid trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.
Das britische Model Cara Delevingne posiert auf dem roten Teppich der Met Gala 2026.
Lisa trifft bei der Benefizgala des Costume Institute im Metropolitan Museum of Art ein.
Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Janelle Monae.
Anna Wintour trifft bei der Benefizgala des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art ein.

Beyoncé

"Sie ist die Queen" - so fasst die Vogue den Auftritt von Beyoncé zusammen. In einem diamantenen Skelett strahlte die Sängerin auf dem roten Teppich.

Quelle: AFP

Stars wie Madonna, Rihanna, Kim Kardashian, Doja Cat, Sabrina Carpenter, Zoë Kravitz, Lena Dunham, Beyoncé, Bad Bunny und Cher haben bei der New Yorker Met-Gala die Eröffnung einer neuen Mode-Ausstellung gefeiert. Der Dresscode des Spektakels im Metropolitan Museum lautete in diesem Jahr "Mode ist Kunst".

Heidi Klum kommt als steinerne Statue

Das veranlasste Model Heidi Klum, die für ihre aufwendigen Verkleidungen bekannt ist, im Ganzkörperkostüm als steinerne Statue zu erscheinen. "Ich sehe hart aus, aber ich bin weich", kommentierte die 52-Jährige ihr Outfit. Die Idee dazu sei ihr bei einem Besuch im Metropolitan Museum gekommen.

Der Sänger Bad Bunny war auf dem gelb-grünen Teppich mit Blumendekoration als älterer Mann verkleidet, die Sängerin Janelle Monaé trug ein Kleid aus Moos und Kabeln, ihre Kollegin Katy Perry eine Art Roboter-Maske.

Met Gala: Neue Co-Hosts neben Anna Wintour

Schon Anfang des Jahres wurde bekannt, dass Anna Wintour 2026 prominente Unterstützung bei der Met Gala bekommt. Als Co-Host werden ihr nicht nur Nicole Kidman und Venus Williams zur Seite stehen, sondern auch Beyoncé wird zurückkehren.

11.12.2025 | 0:33 min

Nicole Kidman bringt Tochter mit

Mehrere Stars machten die Party zum Familienfest: Schauspielerin Nicole Kidman brachte ihre Tochter Sunday Rose mit, Sängerin Beyoncé posierte mit Ehemann Jay-Z und Tochter Blue Ivy.

Gastgeberin der alljährlichen Benefiz-Gala war auch in diesem Jahr wieder Anna Wintour, die viele Jahre lang Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue" war. Schon Stunden vor dem Spektakel versammelten sich Dutzende Schaulustige auf der Fifth Avenue, um einen Blick auf die Stars werfen zu können.

Nicole Kidman im transparenten Look

In durchsichtigem Kleid und Anzug strahlen Nicole Kidman und Elle Fanning auf dem pinken Teppich der Premiere ihrer gemeinsamen Serie "Margo's Got Money Troubles" in New York.

09.04.2026 | 0:37 min

Alljährliche Spendenveranstaltung

Der oft als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist. Mit dem Spektakel wurde diesmal die Mode-Ausstellung "Costume Art" eröffnet.

Mitfinanziert und mitausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit der ZDFheute als hinterlegte Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das gemeinsame Morgenmagazin von ARD und ZDF am 05.05.2026 ab 05:30 Uhr.
Thema
USA

Mehr zum Thema Prominente

  1. Prinzessin Eugenie von York mit Ehemann Jack Brooksbank bei einer öffentlichen Veranstaltung.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Prinzessin Eugenie erwartet drittes Kind

  2. Sängerin Shakira läuft mit einer Brasilien-Flagge über eine Bühne, im Hintergrund Publikum.
    Bilderserie

    Am Strand von Rio de Janeiro:Shakira spielt Gratis-Konzert vor zwei Millionen Menschen

    mit Video2:42
  3. Anna Wintour und Meryl Streep posieren auf dem Cover

    "Der Teufel trägt Prada 2":Anna Wintour: Von der Chefredakteurin zur Ikone

    Fränzi Meyer, Washington, D.C.
    mit Video2:52
  4. König Carl Gustaf von Schweden wird 80

    Seit 53 Jahren auf dem Thron:Carl XVI. Gustaf von Schweden wird 80 Jahre alt

    von Heike Kruse
    mit Video1:28