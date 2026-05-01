Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

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Promi-News in Bildern:"Walk of Fame"-Sterne für Emily Blunt und Stanley Tucci

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Sterne für Emily Blunt und Stanley Tucci in Hollywood, Anklage gegen Britney Spears und Carolin Kebekus fordert Aufarbeitung von Missbrauchsskandalen - die Promi-News in Bildern.

Schauspieler Emily Blunt und Stanley Tucci posieren vor ihren Sternen auf dem Walk of Fame in Hollwood, USA, am 30.04.2026.
US-Sängerin Britney Spears bei der Filmpremiere von "Once Upon a Time... in Hollywood" am 22.07.2019 in Kalifornien.
Komikerin Carolin Kebekus auf der Bühne im Rahmen der Lit. Cologne 2026 in der Kölner Flora am 08.03.2026.

Emily Blunt und Stanley Tucci in Hollywood verewigt

Emily Blunt und Stanley Tucci wurden vor jubelnden Zuschauern in Hollywood verewigt. Auf dem "Walk of Fame" enthüllten die beiden Schauspieler ihre Sternenplaketten. (01.05.2026)

Quelle: Action Press

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Quelle: dpa, AFP, AP, Reuters

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