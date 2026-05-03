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Shakira spielt Gratis-Konzert in Rio de Janeiro - die Bilder

Am Strand von Rio de Janeiro:Shakira spielt Gratis-Konzert vor zwei Millionen Menschen

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Im Brasilien-Dress, mit Feuerwerk und ihren größten Hits hat Shakira die Copacabana in Rio de Janeiro zum Tanzen gebracht. Hunderttausende Menschen kamen zu ihrem Gratis-Konzert.

Sängerin Shakira steht lachend auf einer Bühne, sie trägt ein Kleid in grün, gelb und blau - den Nationalfarben Brasiliens.
Sängerin Shakira läuft mit einer Brasilien-Flagge über eine Bühne, im Hintergrund Publikum.
Sängerin Shakira performt in einer Jacke in den Nationalfarben Brasiliens - grün und gelb - auf der Bühne. Neben ihr stehen links und rechts zwei Männer.
Fünf riesige Bildschirme stehen im Publikum verteilt.
Sängerin Shakira läuft über eine blaue Bühne, im Hintergrund schwenken Fans leuchtende Mobiltelefone.
Menschenmassen vor einer im Hintergrund klein zu erkennenden Bühne, am Himmel Feuerwerk.
Sängerin Shakira tanzt mit zwei Tänzerinnen auf der Bühne, dabei singt sie.

Auftritt vor Millionenpublikum

Popstar Shakira hat mit einem kostenlosen Konzert in Rio de Janeiro ein Millionenpublikum begeistert. Sie trat am Samstagabend an der legendären Copacabana vor geschätzt zwei Millionen Menschen auf.

Quelle: dpa
02.05.2026, Brasilien, Rio de Janeiro: Shakira tritt während eines kostenlosen Konzerts an der Copacabana auf.

Am Strand der Copacabana hat Sängerin Shakira ein kostenloses Konzert gegeben. Rund zwei Millionen Besucher wurden erwartet, welche gemeinsam die Hymnen der Pop-Musikerin feierten.

03.05.2026 | 0:19 min

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Quelle: dpa, AFP

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