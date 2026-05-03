Shakira spielt Gratis-Konzert in Rio de Janeiro - die Bilder

Am Strand von Rio de Janeiro:Shakira spielt Gratis-Konzert vor zwei Millionen Menschen
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Im Brasilien-Dress, mit Feuerwerk und ihren größten Hits hat Shakira die Copacabana in Rio de Janeiro zum Tanzen gebracht. Hunderttausende Menschen kamen zu ihrem Gratis-Konzert.
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Quelle: dpa, AFP
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