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Vor Shakira-Konzert in Rio: Bühnentechniker gestorben

Tödlicher Unfall vor Konzert in Rio:Bühnentechniker von Shakira bei Vorbereitungen gestorben

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Trauerfall vor Shakiras Konzert an der Copacabana. Ein Bühnenarbeiter wird zwischen Hebebühnen eingeklemmt und stirbt im Krankenhaus, während Millionen dem Event entgegenfiebern.

Bühnenarbeiter stirbt vor Shakira-Konzert

Knapp eine Woche vor dem geplanten Großkonzert von Shakira an der Copacabana verstarb ein Bühnenarbeiter bei einem Unfall. Laut Feuerwehr wurde der Mitarbeiter in einem Hebesystem eingequetscht.

27.04.2026 | 0:30 min

Bei Aufbauarbeiten für das anstehende Mega-Konzert von Shakira in Rio de Janeiro ist ein Bühnentechniker ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr der brasilianischen Küstenmetropole mitteilte, wurde der Mann in einem Hebesystem eingequetscht und dabei schwer verletzt. Er sei zwar befreit worden, jedoch später im Krankenhaus verstorben.

Shakiras Konzert am 2. Mai wird seit Wochen vorbereitet

Das kostenlose Konzert der kolumbianischen Sängerin soll am kommenden Samstag, 2. Mai, stattfinden. Seit Wochen laufen die Aufbauarbeiten. Mitte April war unweit der Bühne an der Copacabana ein Sprengkörper gefunden worden, bei dem es sich laut Polizeiangaben um eine Blendgranate handelte.

Die kolumbianische Sängerin Shakira tritt bei einem Gratis-Konzert auf dem Zócalo-Platz in Mexiko-Stadt auf.

Trotz der jüngsten Unruhen in Mexiko ist Sängerin Shakira in der Hauptstadt aufgetreten. Hunderttausende Fans kamen zu der Gratis-Show auf dem zentralen Zócalo-Platz.

02.03.2026 | 0:31 min

Shakira in Rio - 1.500 Quadratmeter Bühne

Das Großkonzert Shakiras auf der Strandpromenade ist Teil der Konzertreihe "Todo Mundo no Rio", übersetzt: Die ganze Welt in Rio. Damit holt die brasilianische Metropole seit einigen Jahren internationale Stars in die Küstenstadt. Die Bühne wurde nach Angaben der Veranstalter für Shakira auf rund 1.500 Quadratmeter vergrößert und übertrifft damit die Dimensionen früherer Shows.

Im Jahr 2024 kamen dort rund 1,6 Millionen Menschen zu einem Auftritt von Madonna. Im vergangenen Jahr sahen rund 2,5 Millionen Besucher Lady Gaga.

Lady Gaga Performance in Rio de Janeiro - sie steht in einem Roten langen Kleid auf einer erhöhten Bühne und singt

Lady Gaga hatte 2025 ein großes Konzert in Rio de Janeiro gegeben. Später teilte die Polizei mit, dass sie einen Anschlag mit Sprengstoff und Molotowcocktails vereitelt hat.

04.05.2025 | 0:22 min
Quelle: AFP, dpa
Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland in dem Beitrag "Bühnenarbeiter stirbt vor Shakira-Konzert" am 27.04.2026 um 13:19 Uhr.

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