Britney Spears verkauft offenbar die Rechte an ihrer Musik für rund 200 Millionen Dollar. Der Deal reiht sich ein in einen Trend großer Rechteverkäufe im Musikgeschäft.

US-Medienberichten zufolge hat sich das Unternehmen Primary Wave die Rechte am Britney-Spears-Katalog gesichert. 11.02.2026 | 1:11 min

Die US-Popsängerin Britney Spears hat die Rechte an ihrer Musik US-Medienberichten zufolge für rund 200 Millionen Dollar (168 Millionen Euro) verkauft.

Spears' Songs seien von dem Unterhaltungsunternehmen Primary Wave erworben worden, das bereits die Rechte an der Musik von Whitney Houston, Bob Marley, Prince und weiteren Künstlern besitzt, berichteten US-Medien am Dienstag. Im Jahr 2023 hatte der kanadische Sänger Justin Bieber die Rechte an seinem Werk für einen ähnlichen Wert verkauft.

Mit den Worten "Wir chillen hier einfach" teilte Britney Spears im November ein Video auf Instagram. Zwischen Kim und Khloé Kardashian lag sie in einem Bett und schien sich köstlich zu amüsieren. 17.11.2025 | 0:27 min

Zahlreiche Musikstars verkaufen Rechte für hohe Summen

In den vergangenen Jahren haben zahlreiche Musik-Stars die Rechte an ihren Songs für große Summen verkauft, unter ihnen Bob Dylan, Bruce Springsteen, Sting, David Bowie, Shakira und Paul Simon. Das Geschäft ist unter anderem wegen der zunehmenden Nutzung von Streamingplattformen äußerst lukrativ.

Spears war 1998 als Teenagerin mit "Baby One More Time" zum Superstar geworden, es folgten Hits wie "Oops! … I Did It Again" und "Toxic".

Umstrittene Vormundschaft belastete Spears

Spears Vater Jamie hatte 13 Jahre lang eine umstrittene Vormundschaft über sie. 2008 wurde die Sängerin wegen psychischer Probleme vorübergehend in eine Klinik zwangseingewiesen und entmündigt. Jamie Spears übernahm die Vormundschaft über die Musikerin und kontrollierte damit nicht nur die persönlichen und künstlerischen Belange seiner Tochter, sondern auch ihr Vermögen. Erst Ende 2021 endete nach langem Rechtsstreit die höchst umstrittene Regelung.

In seinen Memoiren schildert Kevin Federline, Ex-Mann von Britney Spears, seine Perspektive auf die Beziehung zum Popstar. Er erhebt schwere Vorwürfe gegen Spears. 16.10.2025 | 1:33 min

In einem Post auf Instagram schrieb die amerikanische Popsängerin erst kürzlich: "Ich habe unglaubliches Glück, überhaupt noch am Leben zu sein - bei der Art, wie meine Familie mich einmal in meinem Leben behandelt hat, und jetzt habe ich Angst vor ihnen."

Wir können als Menschen vergeben, aber man vergisst niemals. „ Britney Spears, US-Popstar

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: AFP, dpa