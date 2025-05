Taylor Swift: Was hinter dem neuen Musikrechte-Deal steckt

Nach jahrelangem Streit hat die US-Sängerin Taylor Swift die Rechte an ihren ersten sechs Alben gekauft. "Alle Musik, die ich je gemacht habe ... gehört jetzt ... mir", schrieb die 35-jährige Sängerin auf ihrer Webseite.

Was steckt hinter dem Deal - und was könnte das Ganze für Fans bedeuten? Ein Überblick.

Welche Rechte hat Swift mit dem Kauf erworben?

Die Rechte an den ersten sechs Alben, die die Musikerin je veröffentlicht hat: "Taylor Swift" (2006), "Fearless" (2008), "Speak Now" (2010), "Red" (2012), "1989" (2014) und "Reputation" (2017). Dazu gehören nach Angaben Swifts unter anderem auch noch Musikvideos, Konzertfilme, unveröffentlichte Songs sowie die zu den Alben gehörenden Illustrationen und Fotos.

Warum gehörten Swift diese Rechte nicht schon?

Swift war zu Beginn ihrer Karriere bei dem Musiklabel Big Machine unter Vertrag und nahm dort ihre ersten sechs Alben auf. Die Rechte gehörten - wie üblich - dem Label, das sie allerdings 2019 für mehr als 300 Millionen Dollar an eine Holding des früheren Musikmanagers Scooter Braun verkaufte - nach Angaben Swifts ohne Rücksprache oder Zustimmung von ihr.

Es folgte ein jahrelanger öffentlicher Streit, den Swift auch häufig in ihren Songs thematisierte. 2020 verkaufte Braun die Rechte weiter, diesmal an die Investment-Firma Shamrock Capital in Los Angeles, von denen Swift sie nun erwarb.