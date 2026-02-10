Marius Borg Høiby: Sein angebliches Vergewaltigungsopfer sagt aus

Am fünften Prozesstag sagt im Osloer Gerichtssaal eine Frau gegen Marius Borg Høiby aus. Sie wirft dem Sohn der norwegischen Kronprinzessin Vergewaltigung vor. Er bestreitet dies.

In und um den Gerichtssaal dürfen keine Bilder von Marius Borg Høiby angefertigt werden. Gerichtszeichner liefern Skizzen aus dem Raum. Quelle: AFP

Im Gerichtssaal 250 in Oslo geht es am Dienstag um den schwersten der Vorwürfe im Prozess gegen Marius Borg Høiby: Der älteste Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit soll im Oktober 2023 eine Frau vergewaltigt haben, während das mutmaßliche Opfer schlief. Außerdem soll er knapp fünf Sekunden lang ihren nackten Unterleib gefilmt haben.

Bei einem Surfurlaub auf der norwegischen Inselgruppe Lofoten hatten sich die beiden auf der Dating-App Tinder kennengelernt. Einen Screenshot von dem Match mit Høiby schickte die Frau einer Freundin, wie norwegische Medien berichteten. Aus Spaß habe sie so etwas geschrieben wie "Jetzt werde ich endlich ein C-Promi".

In Norwegen wird im Prozess gegen den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit die Aussage von Marius Borg Høiby erwartet. Dem 29-Jährigen wird unter anderem mehrfache Vergewaltigung vorgeworfen. 04.02.2026 | 0:24 min

Marius Borg Høiby war auf Reisen mit Stiefvater Haakon

Vor Gericht sagt das mutmaßliche Opfer laut der Zeitung "Verdens Gang" aus, bei dem Match mit Høiby habe dessen Bekanntheit kaum eine Rolle gespielt - für sie und ihre Freundinnen sei es aufregender gewesen, dass Kronprinz Haakon seinen Stiefsohn bei dem Trip auf die Lofoten begleitet habe.

Dort hätten der Kronprinz und sein Stiefsohn an dem fraglichen Tag einen Filmabend besucht, zu dem auch das mutmaßliche Opfer mit Freunden gekommen sei. Zusammen seien Høiby und sie später in die Wohnung der Frau gegangen, die sie sich mit Freunden teilte - und hätten sich kurz darauf in ein Schlafzimmer zurückgezogen.

Neue Enthüllungen belasten das Königshaus: Akten zeigen engen E-Mail-Kontakt von Kronprinzessin Mette-Marit zu Jeffrey Epstein. Gleichzeitig begann in Oslo der Prozess gegen ihren Sohn. 03.02.2026 | 1:33 min

Angebliches Opfer: "Ich war wie gelähmt"

Dort hätten die beiden zunächst mehr als einmal einvernehmlichen Sex gehabt, sagt die Frau laut "Verdens Gang" aus. Høiby habe zwischendurch mehrfach den Raum verlassen und sie sei eingenickt, weil sie so müde gewesen sei. Einmal sei sie aufgewacht, als er das Zimmer wieder betreten habe - danach hätten sie erneut Sex gehabt.

Einmal aber sei sie erst zu sich gekommen, als er schon in sie eingedrungen sei. "Ich erinnere mich, wie ich aufgewacht bin und einen kleinen Schock bekommen habe", schildert sie laut "Verdens Gang".

Danach lag ich einfach nur da und habe nichts getan. Ich war wie gelähmt und hatte die Augen geschlossen. Als ich wieder zu mir kam, war es vorbei. „ Angebliches Opfer von Marius Borg Høiby

Norwegen unter Schock: Neu veröffentlichte Akten zeigen Jeffrey Epsteins Verbindungen zu Kronprinzessin Mette-Marit und hochrangigen Politikern. ZDFheute live mit den Hintergründen. 07.02.2026 | 15:33 min

Høiby bestreitet die angebliche Vergewaltigung

Dann ist die Verteidigung an der Reihe. Ellen Holager Andenæs zielt bei der Befragung des mutmaßlichen Opfers auf mögliche Unstimmigkeiten ab, die die Aussage der Frau betreffen: In einem ersten Gespräch mit der Polizei hatte sie den Vorfall zunächst selbst nicht als sexuellen Übergriff bewertet. Erst mit Hilfe der Person, die sie befragt habe, sei ihr klar geworden, dass sie Opfer einer Straftat geworden sei, so die Frau laut "Verdens Gang".

Marius Borg Høiby spricht dagegen am Nachmittag der Zeitung zufolge von "ganz gewöhnlichem, freiwilligen, schönen Sex". Er vergreife sich nicht an schlafenden Frauen:

Ich verstehe das nicht: Wenn wir schon mehrfach Sex hatten - wieso in aller Welt soll ich mit ihr geschlafen haben, während sie nicht wach war? „ Marius Borg Høiby

Während der 29-Jährige seine Aussage macht, hört ihm das mutmaßliche Opfer norwegischen Medien zufolge aufmerksam zu.

Begleitet mit großem Medieninteresse startet der Prozess gegen den Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit. Einige Taten räumt Marius ein, den Vorwurf der Vergewaltigung bestreitet er. 03.02.2026 | 2:18 min

Angeklagter in Untersuchungshaft

Von der Anklagebank geht es für Marius Borg Høiby direkt zurück in die Untersuchungshaft. Dort sitzt der Norweger, nachdem er kurz vor Auftakt des Prozesses Anfang Februar erneut festgenommen worden war. Der Prozess wird noch bis mindestens Mitte März laufen.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa