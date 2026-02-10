Lufthansa: Piloten und Flugbegleiter streiken am Donnerstag

Bei der Lufthansa gehen am Donnerstag Piloten und Flugbegleiter gleichzeitig in einen ganztägigen Streik. Passagiere müssen mit zahlreichen Flugausfällen rechnen.

Lufthansa-Flieger bleiben am Donnerstag am Boden. (Archivbild) Quelle: AFP

Lufthansa-Kunden müssen am Donnerstag mit Flugausfällen rechnen. Im Streit über höhere Betriebsrenten bei der Lufthansa hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu einem eintägigen Streik am Donnerstag von 00:01 Uhr bis 23:59 Uhr aufgerufen.

Demnach sollen Flüge der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo bestreikt werden, die von deutschen Flughäfen aus starten, wie die VC am Dienstag mitteilte. Auch Anreisen von Cockpit-Beschäftigten zum Einsatzort, Bereitschafts- und Reservedienste sowie Simulatortrainings werden bestreikt.

Die VC fordert für die rund 4800 Cockpit-Beschäftigten höhere Beiträge zur Betriebsrente. Das Airline-Management lehnt das wegen hoher Kosten und geringer Profitabilität der Premium-Fluglinie ab. Die Pilotinnen und Piloten sind nach einer Urabstimmung bereits seit Oktober streikfähig, läuten aber erst jetzt den Arbeitskampf ein.

Mehr in Kürze.