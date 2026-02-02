Marius Borg Høiby vor Gericht:Prozess gegen Sohn von Norwegens Kronprinzessin beginnt
von Sigrid Harms, Oslo
Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, steht ab Dienstag wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht. Wie konnte es soweit kommen?
"Lille Marius", der kleine Marius, wurde der Sohn von Mette-Marit liebevoll genannt, als sie 2001 den norwegischen Kronprinzen Haakon heiratete. Der Vierjährige mit dem leuchtend blonden Haar verzauberte die Öffentlichkeit.
Dass Mette-Marit ein uneheliches Kind mit in die Ehe brachte, wurde schnell akzeptiert. Nur eine Stimme warnte damals: Die Schwester von König Harald, Prinzessin Ragnhild. Sie sagte in einem Fernsehinterview, sie habe Mitleid mit dem kleinen Marius:
Es werde nicht leicht für ihn sein, zu verstehen, warum er anders als seine Geschwister ist, sagte die Prinzessin.
Marius Borg Høiby muss sich 38 Anklagepunkten stellen
Von Dienstag an steht "Lille Marius" vor Gericht. Die Liste der Anklage umfasst 38 Punkte. Darunter vier Fälle von Vergewaltigung, häusliche Gewalt, Drohungen, Sachbeschädigung, Fahren ohne Führerschein und der Vorwurf, als Drogenkurier tätig gewesen zu sein.
Was schief gelaufen sei, fragen sich nun viele Norweger. "Marius Borg Høiby ist in einem sehr privilegierten Zuhause aufgewachsen", so die Königshausexpertin Tove Taalesen.
Kronprinz Haakon nahm Marius wie einen Sohn auf
Auch in der königlichen Familie dürfte man darüber grübeln, warum Marius einen falschen Weg eingeschlagen hat. Kronprinz Haakon konnte seinem Stiefsohn zwar keinen Prinzentitel verleihen, aber er hat ihn wie seinen eigenen Sohn aufgenommen.
Bis vor kurzem lebte der 29-Jährige sogar in einem Haus auf dem Grundstück des Kronprinzenpaares in Asker. Seine Mutter soll ihm nach Informationen des Senders TV2 monatlich rund 1.800 Euro überweisen.
Hinter den Kulissen zeichnete sich schon früh ab, dass Marius Borg Høiby Schwierigkeiten hatte, seinen Platz zu finden - auch beruflich. Ein Studium in den USA brach er ab, ein Job als Mode-Redakteur in London währte nicht lange. Zuletzt reparierte er Motorräder.
Marius Borg Høiby führte ausschweifendes Partyleben
Gleichzeitig tauchte Høiby immer wieder auf Galas, Filmpremieren und in Nachtclubs auf. "Er war ein Partygänger. Er hatte viele Freundinnen", erzählt Königshausexpertin Taalesen.
Von Schlägen, Würgen und Drohungen ist die Rede. Drei Frauen soll er intim berührt und gefilmt haben, als sie schliefen, eine vierte vergewaltigt haben.
All diese Übergriffe bestreitet er. Zu der langen Liste an Anklagepunkten kamen nun sechs weitere hinzu. Unter anderem soll Høiby 3,5 Kilo Marihuana für andere transportiert haben.
Kronprinz Haakon und Mette-Marit werden nicht am Prozess teilnehmen
Für die königliche Familie ist die ganze Angelegenheit schmerzhaft. Lange hüllte sie sich in Schweigen. Doch das wurde von der norwegischen Öffentlichkeit nicht gut aufgenommen. Inzwischen räumte Kronprinz Haakon ein, dass die Familie professionelle Hilfe in Anspruch genommen habe, ohne konkret zu werden.
Mette-Marit, die wegen ihrer Lungenkrankheit nur noch begrenzt öffentlich auftritt, sagte in einem Interview mit dem norwegischen Rundfunk NRK, dass sie sich selbst Vorwürfe mache. Doch es sei ungerecht, dass ihnen vorgeworfen werde, sie hätten die Situation nicht ernst genommen. Denn das hätten sie.
Letzte Woche teilte Haakon mit, dass die Mitglieder der königlichen Familie nicht zum Prozess kommen werden. Høiby sei zwar Mitglied der königlichen Familie, aber nicht des Königshauses.
König Harald betonte im Dezember, dass das Königshaus mit allen Betroffenen fühle und hoffe, dass es ihnen gut gehe und dass es ihnen nach dem Prozess besser gehe.
Sorgen um die Monarchie aber muss sich die Königsfamilie nicht machen. Auch wenn die Norweger entrüstet sind über die Enthüllungen zu Marius Borg Høiby, laut einer Umfrage wollen 70 Prozent an der Monarchie festhalten.