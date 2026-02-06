Norwegen: Epstein, Høiby-Prozess - Druck auf Mette-Marit wächst

Norwegens Königshaus im Fokus:Epstein-Akten, Høiby-Prozess: Druck auf Mette-Marit wächst
von Sigrid Harms, Oslo
Brisante Kontakte zu Sex-Straftäter Epstein, ein Sohn unter Vergewaltigungsverdacht - täglich wächst der Druck auf Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit. Wird sie jemals Königin?
Auch in Norwegen gilt ein ungeschriebenes Gesetz, das seit fast 100 Jahren die Gesellschaft in den skandinavischen Ländern prägt: Das "Jantelov". Das vom dänischen Schriftsteller Aksel Sandemose 1933 beschriebene Moralkonzept besteht aus zehn Geboten. Es warnt vor Überheblichkeit: "Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist!"
Dass dieses Ideal nicht für alle gleichermaßen gilt, ist derzeit für viele Norweger eine schmerzliche Erkenntnis. Zwei Skandale werfen dieselbe Frage auf: Welche Regeln gelten für eine Königsfamilie in einer Gesellschaft, die Gleichheit und Bescheidenheit hochhält?
Marius Borg Høiby weint vor Gericht
Der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, steht vor Gericht. Er soll mehrere Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Unter Tränen sagte der 29-Jährige aus:
Er stellte das als eine Bürde dar. Doch auch wenn Høiby kein Prinz ist, führte er ein privilegiertes Leben. Seine Herkunft ermöglichte ihm ein ausschweifendes Partyleben mit Sex, Drogen und Alkohol - ohne ein eigenes festes Einkommen. Auch die Polizei schien ein Auge zuzudrücken, als sie ihn bei einem Festival mit Drogen erwischte.
Ist bei Mette Marits Sohn ein Auge zugedrückt worden?
Die Medien fordern eine umfassende Aufklärung: Was wusste die Polizei über das Umfeld und die Machenschaften von Borg Høiby? Warum wurde das Königshaus über seine bevorstehende Verhaftung informiert? Offizielle Antworten gibt es bislang nicht.
Für das Königshaus ist der Fall eine enorme Belastung - auch wenn Borg Høiby aus einer früheren Beziehung der Kronprinzessin stammt und nicht zum Königshaus gehört.
Bislang blieb das Vertrauen in die Monarchie jedoch stabil. Ende 2025 sprachen sich laut Umfragen mehr als 70 Prozent der Norweger für König Harald als Staatsoberhaupt aus.
Neue Epstein-Dokumente bringen Mette-Marit unter Druck
Doch nun gerät die Kronprinzessin selbst in den Fokus. Neue Dokumente zeigen, dass Mette-Marit engen Kontakt zu Jeffrey Epstein hatte.
Dass sich die beiden kannten, hatte das Königshaus bereits 2019 eingeräumt. Doch wie gut sie sich offenbar kannten, geht erst aus den nun veröffentlichten Akten hervor.
Der Name der Kronprinzessin taucht hunderte Male auf. Sie tauschten E-Mails und SMS aus, sprachen über private Dinge. 2013 wohnte Mette-Marit gemeinsam mit einer Freundin in Epsteins Haus in Palm Beach.
2011 schrieb sie ihm, sie habe ihn "gegoogelt". "Das sieht nicht gut aus", schrieb die Kronprinzessin. Was sie damit meinte, ist heute eine der zentralen Fragen, denn zu diesem Zeitpunkt war Epstein bereits das erste Mal wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt worden.
Mette-Marit schweigt
In einer Stellungnahme erklärte Mette-Marit am 31. Januar, sie habe nicht gewusst, dass Epstein ein verurteilter Sexualstraftäter war. Sie bedaure, seinen Hintergrund nicht genauer geprüft zu haben.
Seit dieser Erklärung verweigerte das Königshaus jeden Kommentar.
Organisationen beenden Kooperation mit Mette-Marit
Erst am Freitag kam eine neue schriftliche Mitteilung: "Es ist mir wichtig, mich bei allen zu entschuldigen, die ich enttäuscht habe", zitierte das Königshaus Mette-Marit darin. "Teile des Inhalts der Nachrichten zwischen Epstein und mir repräsentieren nicht den Menschen, der ich gerne sein möchte." Sie bedaure auch die Situation, in die sie das Königshaus - besonders König Harald V. und Königin Sonja - gebracht habe, hieß es.
Mette-Marit wolle ausführlicher erklären, was geschehen sei, so ihr Mann, Kronprinz Haakon. Aber sie sei derzeit nicht in der Lage dazu. "Die Kronprinzessin befindet sich in einer äußerst belastenden Situation. Sie hofft auf Verständnis dafür, dass sie Zeit braucht, um sich zu sammeln."
Das Schweigen sorgt für politischen Druck. Ministerpräsident Jonas Gahr Støre forderte die Kronprinzessin öffentlich auf, zu erzählen, wie ihr Verhältnis zu dem inzwischen verstorbenen Epstein aussah. Die Sache hat außerdem Konsequenzen für ihre Rolle als Schirmherrin von Organisationen. Eine beendete die Zusammenarbeit mit der Kronprinzessin, vier weitere forderten eine Stellungnahme des Königshauses.
Kann Mette-Marit Königin werden?
Unterdessen fällt die Unterstützung für die Monarchie. In Umfragen ist der Zuspruch binnen weniger Tage um sieben Prozentpunkte auf 66 Prozent gesunken. Noch dramatischer: 44 Prozent der Befragten halten Mette-Marit inzwischen für ungeeignet für die Rolle als Königin.
Der Historiker Trond Norén Isaksen sagte der Zeitung "Aftenposten", die Kronprinzessin müsse sich äußern, um das Vertrauen wiederherzustellen.
Oder, wie es das "Jantelov" formuliert: "Du sollst nicht denken, dass du besser bist als wir!"
Sigrid Harms arbeitet im ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein und berichtet über Nordeuropa.
