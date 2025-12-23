Epstein-Affäre: Wohl mehr Trump-Flüge als bisher angenommen

Im Fall Jeffrey Epstein hat das US-Justizministerium neue Akten freigegeben. Sie enthalten unter anderem neue Erkenntnisse zu Donald Trumps Flügen mit Epsteins Privatjet.

Wenige Tage nach der ersten Veröffentlichung von Epstein-Akten hat die US-Regierung 8000 weitere Dokumente veröffentlicht. Der Name von Präsident Trump soll darin öfter auftauchen. 23.12.2025 | 0:22 min

Das US-Justizministerium hat weitere Dokumente zum Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Darunter ist die E-Mail eines New Yorker Staatsanwalts, derzufolge US-Präsident Donald Trump "viel öfter als bisher berichtet" mit Epsteins Privatjet gereist sein soll. Das jüngste Konvolut umfasst rund 30.000 Seiten, viele davon geschwärzt, sowie Dutzende Videoclips. Darunter sind mehrere, die in einem Bundesgefängnis aufgenommen worden sein sollen.

Auch diesmal gab es Verwirrung um die Freigabe. Mehrere US-Medien, darunter die "Washington Post", berichteten, dass zwischenzeitlich Dokumente wieder verschwunden waren, bevor sie erneut veröffentlicht wurden.

Tausende Ermittlungsakten um den Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wurden veröffentlicht. Kritik gibt es an den ausführlichen Schwärzungen in den Dokumenten und Fotos. 20.12.2025 | 2:30 min

Zunächst keine Stellungnahme aus dem Weißen Haus

In einer Mail vom 7. Januar 2020 schrieb ein nicht genannter Staatsanwalt in New York, dass Flugdaten belegten, dass Trump in den 90er Jahren achtmal mit Epsteins Privatjet geflogen sei - öfter, als den Ermittlern damals bekannt war. Darunter waren demnach mindestens vier Flüge, bei denen auch Epsteins Vertraute Ghislaine Maxwell an Bord war.

Eines der kürzlich veröffentlichten Fotos zeigt Donald Trump, Jeffrey Epstein und eine unbekannte Frau. Quelle: AFP

Maxwell verbüßt eine 20-jährige Haftstrafe wegen Beihilfe zum sexuellen Missbrauch minderjähriger Mädchen durch Epstein. Auf einem der Flüge waren den Angaben zufolge Epstein, Trump und eine 20-jährige Frau, deren Name geschwärzt wurde, die einzigen Passagiere. "Auf zwei weiteren Flügen waren jeweils zwei der Passagiere Frauen, die mögliche Zeuginnen in einem Fall gegen Maxwell wären", heißt es in dem Dokument.

Das Präsidialamt reagierte zunächst nicht auf die Bitte um eine Stellungnahme.

Die Demokraten werfen der US-Regierung nach der unvollständigen Veröffentlichung der Epstein-Files Vertuschung vor. Sie fordern, dass alle restlichen Dateien veröffentlicht werden. 22.12.2025 | 0:25 min

US-Justizministerium: Behauptungen gegen Trump falsch

Das Justizministerium erklärte auf der Plattform X: "Einige dieser Dokumente enthalten unwahre und reißerische Behauptungen gegen Präsident Trump, die dem FBI kurz vor der Wahl 2020 vorgelegt wurden. Um es klarzustellen: Die Behauptungen sind unbegründet und falsch, und wenn sie auch nur einen Funken Glaubwürdigkeit hätten, wären sie mit Sicherheit bereits gegen Präsident Trump eingesetzt worden." Dennoch würden die Dokumente aus Verpflichtung gegenüber dem Gesetz und der Transparenz veröffentlicht.

Schon am Freitag und Samstag wurden viele Dokumente veröffentlicht, die umfangreiche Schwärzungen enthielten. Trump spielte deren Bedeutung herunter.

US-Enthüllungsautor Michael Wolff hat selbst lange mit dem verstorbenen Sexualstraftäter Epstein gesprochen. Bei ZDFheute live redet er über dessen enges Verhältnis zu Trump. 07.09.2025 | 10:39 min

Darum sind die Epstein-Akten so brisant

Der wegen Sexualdelikten verurteilte und vor einer weiteren Anklage stehende Finanzier Epstein wurde 2019 tot in einem New Yorker Gefängnis aufgefunden.

Jahrelang hatte er einen Missbrauchsring betrieben, dem Dutzende junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. Über mehrere Jahre hinweg soll er Minderjährige etwa in New York und Florida auch selbst missbraucht haben.