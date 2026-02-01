  3. Merkliste
Panorama
Prominente

Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

Promi-News in Bildern:Heino nach Privataudienz beim Papst zu Tränen gerührt

Schlagerstar Heino zur Privataudienz beim Papst, Ingo Appelt ist beruflich dankbar für Trump und Putin und letzter Berlin-Tatort mit Corinna Harfouch - die Promi-News in Bildern.

Heino
Ingo Appelt
Corinna Harfouch

Heino spricht über Musik - mit dem Papst

Schlagerstar Heino hat bei einer Privataudienz mit Papst Leo XIV. über Musik geplaudert - und war zu Tränen gerührt. "Er hat bei der Segnung geweint", so Manager Helmut Werner. (01.02.2026)

Quelle: dpa

