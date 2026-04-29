Carl XVI. Gustaf von Schweden wird 80 Jahre alt

Schwedens König Carl Gustaf wird heute 80 Jahre alt. Mit seinen mehr als 50 Jahren auf dem Thron ist er der dienstälteste schwedische Monarch. In diese Zeit fielen auch Skandale.

Schweden fiebert dem 80. Geburtstag von König Carl Gustaf entgegen. Die Feierlichkeiten sollen mit einem Gottesdienst beginnen und abends bei einem edlen Gala-Dinner enden. 30.04.2026 | 1:28 min

Dem Monarchen geht es vermutlich wie vielen Altersgenossen - man hat doch schon alles. Aber wenn man König ist, bekommt man trotzdem besonders exklusive Geburtstagsgeschenke. Im Fall von König Carl Gustaf ein neu-komponiertes Werk für Chormusik der Königlich Schwedischen Musikakademie.

Carl XVI. Gustaf ist dienstältester schwedischer König

Carl XVI. Gustaf hält einen besonderen Rekord: Mit über 50 Jahren auf dem Thron ist er Schwedens dienstältester Monarch. Weil sein Vater bei einem Flugzeugabsturz starb, als Carl Gustaf gerade neun Monate alt war, wurde er nach dem Tod seines Großvaters Gustav VI. Adolf König von Schweden - mit nur 27 Jahren.

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"För Sverige - i tiden" - "Für Schweden - mit der Zeit", für diesen Wahlspruch entschied sich Carl Gustaf, als er im September 1973 zum König von Schweden proklamiert wurde. Die Tradition der Monarchie sollte das Land in die Moderne führen. Mit der neuen Rolle als König und Staatsoberhaupt von Schweden konnte sich der junge Carl Gustaf nicht anfreunden.

Und das, obwohl er die klassische "Königsschule" absolviert hatte: Nach dem Abitur erhielt Carl Gustaf eine militärische Ausbildung bei allen Sparten der Streitkräfte. Eine Weile studierte Carl Gustaf auch Ökonomie, Staatskunde und Geschichte. Als Kronprinz bevorzugte er schnelle Autos und galt als Playboy des internationalen Jetsets. Als König brauchte er aber dringend eine Ehefrau, die dem royalen Ernst seiner Position angemessen war.

Mit Silvia bekam Carl Gustav ein seriöseres Image

Bereits 1972 hatte Carl Gustaf, noch als Kronprinz, während der Olympischen Spiele in München die Deutsche Silvia Sommerlath kennengelernt. Silvia arbeitete dort als Hostess. Am 19. Juni 1976 wurde mit der Hochzeit aus der bürgerlichen Deutschen Königin Silvia von Schweden.

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Silvia verhalf ihrem Mann zu einem seriöseren Image - zunächst. Die eloquente, gebildete Silvia glänzte in der Öffentlichkeit im Gegensatz zu ihrem oft unsicher wirkenden Gatten. Die Geburt von Kronprinzessin Victoria und zwei weiteren Kindern ließ die Schweden die wilde Jugend des verwöhnten Carl Gustaf ohne große Ambitionen vergessen.

Carl XVI. Gustaf produzierte auch Skandale

Im Lauf der Jahrzehnte hat der schwedische König so manchen Skandal verursacht und erfolgreich ausgesessen. 2004 lobte er auf einem Staatsbesuch in Brunei den diktatorisch regierenden Sultan für dessen angebliche Bürgernähe. Ein Sturm der Entrüstung in Schweden führte dazu, dass dem König fortan auf Auslandsreisen ein Mitglied der Regierung als "kontrollierende" Begleitung zur Seite gestellt wurde.

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In der Heimat sorgte 2010 ein Enthüllungsbuch über jahrzehntelange, zahlreiche Seitensprünge und Affären des Königs für Furor. Vor laufender TV-Kamera stammelte der König etwas von längst zurückliegenden Vorfällen. Nicht nur der Thron von Carl XVI. Gustaf wackelte gewaltig - nein, die Monarchie als Staatsform wurde von vielen Schweden in Frage gestellt. Seit einer Regierungsreform 1974 hatte der König ohnehin nur noch repräsentative und zeremonielle Pflichten.

Silvia half Carl XVI. Gustaf, die Krise auszusitzen

Silvia, die betrogene Ehefrau, bewahrte Contenance. Gemeinsam mit ihrem Mann saß sie die Krise aus. Königin Silvia machte einfach weiter mit ihrem großen sozialen Engagement.

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Carl Gustaf hatte ebenfalls einen vollen Terminkalender und widmete sich dem Umweltschutz, er sah sich als "grüner" König, der in einem Schloss mit Solardach residiert. Nach der Tsunami-Katastrophe in Asien Weihnachten 2004, bei der mehr als 500 Schweden ums Leben kamen, hielt er auf einer Trauerfeier eine bewegende Rede, die ihm viel Anerkennung brachte.

Carl XVI. Gustaf denkt noch nicht ans Aufhören