"Der Teufel trägt Prada 2": Wie Anna Wintour zur Ikone wurde

Sie hat die "Vogue" geprägt - jetzt ist Anna Wintour selbst auf dem Cover. Zum Start von "Der Teufel trägt Prada 2" zeigt sich erneut, wie sehr sie zur Ikone geworden ist.

Zwanzig Jahre nach der Kult-Komödie zeigt die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada", wie Meryl Streeps egomanische Modeschöpferin erneut auf ihre ehemalige Assistentin trifft. 28.04.2026 | 2:52 min

Die Frau, die seit Jahrzehnten die Cover der US-"Vogue" prägt, ist jetzt selbst darauf zu sehen: Anna Wintour - gemeinsam mit der US-Schauspielerin Meryl Streep. Zum Start von "Der Teufel trägt Prada 2" wird sichtbar, was Wintour längst ist: nicht nur langjährige Chefredakteurin, sondern selbst Teil der Popkultur.

Anna Wintour und Meryl Streep posieren auf einem "Vogue"-Cover.

Wie Wintour die "Vogue" verändert hat

Mit "Der Teufel trägt Prada 2" kehrt eine Figur zurück, die Anna Wintour seit 20 Jahren begleitet: Miranda Priestly. Die von Meryl Streep gespielte Chefredakteurin aus dem ersten Film "Der Teufel trägt Prada" von 2006 gilt als von ihr inspiriert - und hat ihr Image weltweit geprägt. Die Modewelt-Satire basiert auf dem Buch der Autorin Lauren Weisberger, die Ende der 1990er-Jahre als Assistentin von Wintour bei der US-"Vogue" arbeitete.

Anna Wintour Quelle: action press Geboren am 3. November 1949 in London

Machte mit 16 Jahren eine Ausbildung bei dem Modekaufhaus Harrods in London

Arbeitete unter anderem für die Modezeitschrift "Harper’s Bazaar" in Großbritannien und New York

War von 1988 bis 2025 Chefredakteurin der US-"Vogue"

Lebt heute in New York City, ist geschieden und hat zwei Kinder

Von 1988 bis 2025 leitete Wintour die US-"Vogue" und veränderte das Magazin grundlegend. Statt ausschließlich Models prägen heute auch Schauspielerinnen, Musiker und politische Figuren die Cover. Wintour machte Mode zu einem festen Teil der Popkultur und baute mit Formaten wie der Met Gala eine globale Bühne auf.

Anna Wintour bekommt 2026 prominente Unterstützung bei der Met Gala. Als Co-Host werden ihr nicht nur Nicole Kidman und Venus Williams zur Seite stehen, sondern auch Beyoncé wird zurückkehren. 11.12.2025 | 0:33 min

Mit der Zeit wurde auch sie selbst Teil dieser Inszenierung: der Bob, die dunkle Sonnenbrille, der kontrollierte Auftritt. Wintour ist nicht nur Beobachterin der Modewelt - sie ist selbst zu einem ihrer bekanntesten Bilder geworden.

Die Inspiration für "Der Teufel trägt Prada"

Die "Der Teufel trägt Prada"-Filme prägen dieses Bild - und spitzen es zugleich zu. Es sei eine Ehre, von Meryl Streep gespielt zu werden, auch wenn die streng inszenierte Figur "weit von ihr entfernt" sei, wie Wintour in Interviews immer wieder betont.

Das aktuelle, gemeinsame Cover wirkt wie ein bewusst gesetzter Moment: Der Mythos wird nicht zurückgewiesen, sondern aufgegriffen. US-Medien deuten den Auftritt als gezielte Inszenierung - als "Power Move" und Teil einer Phase, in der Wintour stärker als eigene Marke sichtbar wird.

Anna Wintour und US-Schauspielerin Anne Hathaway bei ihrem gemeinsamen Oscar-Auftritt 2026, bei dem sie auf eine Szene in "Der Teufel trägt Prada" anspielten. Quelle: action press

Die "Vogue" im Umbruch: Weniger Print, mehr Digitales

Das Umfeld, das Wintour geprägt hat, verändert sich. Die heutigen Ausgaben der US-"Vogue", die früher oft an die 1.000 Seiten dick waren, sind heute deutlich schlanker. Ein Großteil der Einnahmen entsteht inzwischen digital und über Events.

Wintour selbst beschreibt diese Entwicklung in verschiedenen Interviews nicht als Niedergang, sondern als Verschiebung: Mode erreiche heute weit mehr Menschen als früher.

Nach fast 40 Jahren tritt Anna Wintour als Chefredakteurin der Modezeitschrift "Vogue" zurück. Allerdings bleibt sie dem Unternehmen weiter erhalten und übernimmt Aufgaben im Hintergrund. 27.06.2025 | 0:37 min

Auch ihre eigene Rolle hat sich verändert. Die tägliche redaktionelle Führung der US-"Vogue" hat sie abgegeben. Eine klassische Chefredakteurin gibt es beim Verlag Condé Nast nicht mehr.



Anna Wintour trifft heute nur noch strategische Entscheidungen

Ihre Nachfolgerin Chloe Malle trägt den Titel "Head of Editorial Content" und steht für diesen Wandel. Zuvor verantwortete sie die Inhalte von vogue.com und gilt als Vertreterin einer stärker digitalen Ausrichtung.

Die inzwischen 76-jährige Wintour bleibt dennoch einflussreich: Sie verantwortet die internationalen Ausgaben und trifft zentrale strategische Entscheidungen im Hintergrund.

"Der Teufel trägt Prada 2" erzählt auch von Veränderung

Auch "Der Teufel trägt Prada 2" greift diesen Umbruch auf. Der Film erzählt von einer Modebranche, die sich neu erfinden muss - zwischen Print, digitalen Plattformen und wachsender Konkurrenz.

Damit wird nicht nur eine bekannte Figur fortgeschrieben, sondern auch eine Entwicklung thematisiert, die die Branche seit Jahren prägt und die Anna Wintour selbst maßgeblich mitgestaltet hat.

Fränzi Meyer ist Reporterin im ZDF-Studio Washington D.C.

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