"Der Teufel trägt Prada 2" in den Kinos:Wenn High-Fashion auf Algorithmen trifft
von Mirja Mey
Vom Kult-Film "Der Teufel trägt Prada" kommt Teil 2 in die Kinos - trotz 20 Jahren Abstand in Originalbesetzung. Die biestige Chefin Miranda Priestly hat heute ganz neue Probleme.
Willkommen zurück in der eleganten Redaktion des Modemagazins "Runway". 20 Jahre sind vergangen und die Welt hat sich auch in der Modebranche komplett verändert. Traditioneller Printjournalismus und Mirandas High-Fashion-Autorität müssen sozialen Medien und Influencern Platz machen. Algorithmen regieren auch die Modewelt.
Modemagazin mit Dilemma: Mensch oder Maschine?
Miranda Priestly, gespielt von Oscarpreisträgerin Meryl Streep, kämpft mit altem Ehrgeiz um ihr geliebtes Magazin, das mit sinkenden Werbeeinnahmen fast am Ende steht. Auch ihre Karriere muss sie vor dem Untergang retten. Der Bedeutungsverlust quält sie. Die neue Zeit macht alles gleich, was früher Handarbeit war.
Anne Hathaway, Mirandas ehemalige Assistentin Andy Sachs, kehrt zurück, will immer noch Karriere machen in der Modeindustrie. Sie soll helfen "Runway" aus der Krise zu holen.
Teil 2 weckt Sehnsucht nach alten Zeiten
Es ist viel passiert in den 20 Jahren seit dem ersten Film. Brexit, Trump, Covid, Kriege. Die Figuren aber scheinen immer noch dieselben zu sein in Teil 2.
Manches wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen: Klischees von Frauenbildern, ein 24/7-Arbeitsethos, von Work-Life-Balance noch immer keine Rede. Was soll dazu die Generation Z sagen? Wird sie etwas anfangen können mit der Nostalgie, die das Drehbuch parat hat?
"Der Teufel trägt Prada 2" erinnert an Zeiten, in denen Chai Latte von Starbucks noch als Lifestyle galt. Und es noch keine iPhones gab. Die wurden erst im Jahr nach Teil eins erfunden. Wer den Vibe mag, geht jetzt ins Kino.
"Teufel trägt Prada": Kino für alle Generationen
Der Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" hatte bereits in den ersten 24 Stunden viele Millionen Aufrufe. Die Komödie hat Fans jeden Alters, auch solche, die 2006 noch nicht einmal geboren waren - und dennoch alle ikonischen Filmsequenzen auswendig zitieren können wie "Blumenmuster im Frühling? Wie revolutionär" oder "Die Details Ihrer Inkompetenz interessieren mich nicht".
Am Roten Teppich bei der Europapremiere in London hatten sich viele versammelt, um ihre Stars zu sehen. Manche waren im Morgengrauen dort erschienen. Es heißt, Meryl Streep, 76, kann sich vorstellen, auch noch einen dritten Teil zu drehen. Der Hype um die Popkultur des Films geht weiter.
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