Vom Kult-Film "Der Teufel trägt Prada" kommt Teil 2 in die Kinos - trotz 20 Jahren Abstand in Originalbesetzung. Die biestige Chefin Miranda Priestly hat heute ganz neue Probleme.

"Der Teufel trägt Prada" feierte 2006 große Erfolge. Jetzt freuen sich die Fans auf die Film-Fortsetzung. Wir haben Meryl Streep, Anne Hathaway und Emily Blunt auf der Europapremiere getroffen. 23.04.2026 | 2:48 min

Willkommen zurück in der eleganten Redaktion des Modemagazins "Runway". 20 Jahre sind vergangen und die Welt hat sich auch in der Modebranche komplett verändert. Traditioneller Printjournalismus und Mirandas High-Fashion-Autorität müssen sozialen Medien und Influencern Platz machen. Algorithmen regieren auch die Modewelt.

Modemagazin mit Dilemma: Mensch oder Maschine?

Miranda Priestly, gespielt von Oscarpreisträgerin Meryl Streep, kämpft mit altem Ehrgeiz um ihr geliebtes Magazin, das mit sinkenden Werbeeinnahmen fast am Ende steht. Auch ihre Karriere muss sie vor dem Untergang retten. Der Bedeutungsverlust quält sie. Die neue Zeit macht alles gleich, was früher Handarbeit war.

Was mich am meisten interessiert, ist der menschliche Touch, die menschliche Kreativität. Wird es den eigentlich in Zukunft noch geben? „ Meryl Streep, Schauspielerin

Auch bei der Filmpremiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in Japan sind Anne Hathaway und Meryl Streep persönlich dabei. 08.04.2026 | 0:51 min

Anne Hathaway, Mirandas ehemalige Assistentin Andy Sachs, kehrt zurück, will immer noch Karriere machen in der Modeindustrie. Sie soll helfen "Runway" aus der Krise zu holen.

Wir müssen uns im Zeitalter von KI klar werden, was es bedeutet, Mensch zu sein, welche Werte wir haben, in was für einer Welt wir leben wollen. „ Anne Hathaway, Schauspielerin

Teil 2 weckt Sehnsucht nach alten Zeiten

Es ist viel passiert in den 20 Jahren seit dem ersten Film. Brexit, Trump, Covid, Kriege. Die Figuren aber scheinen immer noch dieselben zu sein in Teil 2.

Meryl Streep und Anne Hathaway machen auch auf dem Laufsteg eine gute Figur. 01.04.2026 | 0:29 min

Manches wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen: Klischees von Frauenbildern, ein 24/7-Arbeitsethos, von Work-Life-Balance noch immer keine Rede. Was soll dazu die Generation Z sagen? Wird sie etwas anfangen können mit der Nostalgie, die das Drehbuch parat hat?

Der erste Film war ein Schnappschuss der Magazinwelt… Dieser zweite Film ist ein Schnappschuss der Unsicherheit. Als würde man am Strand stehen und einen Tsunami auf sich zurollen sehen. „ David Frankel, Regisseur

"Der Teufel trägt Prada 2" erinnert an Zeiten, in denen Chai Latte von Starbucks noch als Lifestyle galt. Und es noch keine iPhones gab. Die wurden erst im Jahr nach Teil eins erfunden. Wer den Vibe mag, geht jetzt ins Kino.

Anne Hathaway besucht den "Golden Hearts Award" in New York. 22.10.2025 | 0:32 min

Ich glaube die Menschen wollen einfach mal lustig sein. Man hat die Gelegenheit, mit seinen Freunden ins Kino zu gehen und für eine Weile einfach der Welt zu entfliehen. „ Emily Blunt, Schauspielerin

"Teufel trägt Prada": Kino für alle Generationen

Der Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" hatte bereits in den ersten 24 Stunden viele Millionen Aufrufe. Die Komödie hat Fans jeden Alters, auch solche, die 2006 noch nicht einmal geboren waren - und dennoch alle ikonischen Filmsequenzen auswendig zitieren können wie "Blumenmuster im Frühling? Wie revolutionär" oder "Die Details Ihrer Inkompetenz interessieren mich nicht".

Im St.-James-Palast in London begrüßt der britische König anlässlich der King's Foundation Preisverleihung die US-Schauspielerin Meryl Streep. 13.06.2025 | 0:34 min

Ich bin 20. Meine Mutter hat mich den ersten Film sehen lassen, als ich ungefähr 10 war. Meine Mutter liebt Mode und Meryl Streep. „ Stefano, Fan von "Ein Teufel trägt Prada"

Am Roten Teppich bei der Europapremiere in London hatten sich viele versammelt, um ihre Stars zu sehen. Manche waren im Morgengrauen dort erschienen. Es heißt, Meryl Streep, 76, kann sich vorstellen, auch noch einen dritten Teil zu drehen. Der Hype um die Popkultur des Films geht weiter.