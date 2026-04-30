Einer der wichtigsten deutschen Künstler: Georg Baselitz ist tot

Der deutsche Maler und Bildhauer Georg Baselitz ist nach ZDF-Informationen gestorben. Er wurde 88 Jahre alt.

Der deutsche Maler Georg Baselitz in Venedig. (Archiv) Quelle: Imago

Der Maler, Bildhauer und Grafiker Georg Baselitz ist tot. Er galt - zusammen mit Markus Lüpertz und Gerhard Richter - als einer der bedeutensten deutschen Künstler der Gegenwart. Der Wahl-Salzburger, der seit 2015 die österreichische Staatsbürgerschaft hatte, ist vor allem bekannt für seine expressiven, oft auf dem Kopf stehenden Figuren.

Baselitz stellte Motive auf den Kopf

Nach seinem Ausschluss aus der Kunsthochschule in Ost-Berlin prägte er mit seinem "Pandämonium"-Manifest und Skandalbildern wie "Die große Nacht im Eimer" die deutsche Kunstszene der 1960er als unangepasster Neo-Expressionist.

Seit 1969 stellt er Motive auf den Kopf, um den inhaltlichen Bezug zur Malerei zu lösen. Baselitz hinterlässt seine Frau Elke und zwei Söhne, die Galeristen Daniel Blau und Anton Kern.

Georg Baselitz zählt zu den prägendsten Künstlern der Gegenwart. Das Museum der Moderne in Salzburg zeigt großformatige Gemälde der letzten Jahre. 28.04.2026 | 0:48 min

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.