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Promi-News in Bildern: Neues aus der Welt der Stars

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Promi-News in Bildern:Britischer Premier besorgt wegen Skandalrapper Kanye West

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Kanye West sorgt für Wirbel in London, Jens Spahn spricht über sein Outing und Katelyn gewinnt "The Voice Kids" - die Promi-News in Bildern.

Kanye West in Los Angeles. (Archiv)
Jens Spahn und Ehemann Daniel Funke. (Archiv)
Michael Patrick Kelly und Katelyn vom Team Michael Patrick beim Photocall mit den Finalisten und Coaches der 14. Staffel der TV-Show 'The Voice Kids' im Studio H Berlin-Adlershof. Berlin, 03.04.2026
Shiloh Jolie in Dayoungs Musikvideo-Teaser
Schauspielerin Blake Lively verlässt am 11.02.2026, in New York City, das US-Bezirksgericht in Manhattan nach einer Vergleichsverhandlung
Die Spice Girls treten während der Abschlussfeier der Olympischen Sommerspiele 2012 am 12.08.2012, in London auf.
Blake Lively (Archivfoto)
Bruce Springsteen, aufgenommen am 28.03.2026
Josh Allen und Hailee Steinfeld (Archivfoto)
Tom Kaulitz bei der Bambi-Verleihung 2025 in Grünwald.
Lucy Diakovska bei der Aufzeichnung der "NDR Talk Show" im NDR Fernsehstudio Lokstedt, Hamburg.
Bushido sitzt als Mitglied der Jury in der Show "Deutschland sucht den Superstar".
Bruce Springsteen gibt ein Konzert und hält seine Hände in die Höhe.
Roland Kaiser in jungen Jahren ist zu sehen.
David Beckham macht Liegestütze, während im Hintergrund auf einem Fernseher die Serie "Friends" läuft.
Madonna und ihr Freund Akeem trinken zusammen einen Cocktail.

Starmer kritisiert Kanye-Auftritt

Kanye West soll beim Wireless Festival in London auftreten. Premierminister Starmer findet das "zutiefst besorgniserregend". Grund sind Wests frühere antisemitische Äußerungen. (05.04.2026)

Quelle: action press

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Quelle: dpa

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