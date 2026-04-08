Anne Hathaway und Meryl Streep genießen die Kirschblüte. Die Hollywood-Stars promoten "Der Teufel trägt Prada 2" in Asien - 20 Jahre nach dem ersten Teil.

Anne Hathaway und Meryl Streep sind auf Promo-Tour in Asien für ihren neuen Film "Der Teufel trägt Prada 2". Auf dem roten Teppich werden die beiden Stars zum modischen Hingucker. 08.04.2026 | 0:51 min

"Der Teufel trägt Prada 2" erobert Asien und die Hauptdarstellerinnen Anne Hathaway und Meryl Streep werden in Tokio und Seoul gefeiert, gerade in Tokio. Dort wird der Film im Rahmen einer glamourösen Premiere vorgestellt. Und wieder fasziniert die Geschichte rund um Mode, Macht und Emotionen die Fans.

"Der Teufel trägt Prada 2" und die Kirschblüte

Vor der Kulisse der japanischen Kirschblüte begrüßt Meryl Streep das japanische Publikum. Die dreimalige Oscargewinnerin gibt sich stolz, den Film zu dieser besonderen Jahreszeit der Sakura-Blüte präsentieren zu dürfen.

Hallo, Tokio! Arigatō. Ich bin so glücklich, während der Kirschblütenzeit hier zu sein. „ Meryl Streep, Schauspielerin

Die Mode der Stars ist auch ein Hauptdarsteller

Wie sollte es auch anders sein, die Asien-Tour der beiden Hauptdarstellerinnen ist gleichzeitig auch eine "Mode-Tour". Beide tragen Luxus-Outfits von Valentino oder Chanel.

Anne Hathaway zeigt sich dazu mit ihrer aktuellen Version der Pony-Frisur, die sich in Teil Eins zum Kult entwickelte. Das ist eine neue Spielart der "Andy Bangs". Der Frisur mit mittig geteiltem Pony, der locker nach beiden Seiten fällt und das Gesicht weich einrahmt.

Fans zeigten sich begeistert von Anne Hathaway bei der Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2" in Seoul. Quelle: ap

Meryl Streep kommt in Seoul in einem Hosenanzug, der der Tradition des klassischen Power Suits folgt. Dazu ist er in klarem Rotton gehalten, einer Farbe, die in Asien für Glück, Erfolg und Wertschätzung steht.

Die Farbauswahl von Meryl Streeps Hosenanzug war schlau gewählt. Quelle: epa

Für die 76-Jährige sind die "Der Teufel trägt Prada"-Filme weit mehr als nur eine Modekomödie: Sie "feierten letztlich all das, was den menschlichen Geist ausmache", so Streep im Februar in Berlin.

Das Drehbuch ist witzig, leicht und zugleich von einer ernsthaften Tiefe getragen. „ Meryl Streep, Schauspielerin

Für Anne Hathaway war es wiederum entscheidend, dass Meryl Streep auch das Drehbuch für die Fortsetzung liebte. Das war für sie ein Zeichen dafür, dass die Geschichte auch etwas Besonderes ist. Schließlich hätten sich auch die Fans über all die Jahre gefragt, was aus Miranda, Andy und den anderen Figuren geworden sei.

Mehr als nur ein Film über Mode

Die berühmteste Botschaft des Films lautet: "Niemand steht außerhalb dieses Systems - auch nicht diejenigen, die glauben, es ignorieren zu können."

Mode ist dabei die Sprache der Macht. Kleidung entscheidet über Zugehörigkeit, Autorität und genauso Sichtbarkeit.

Passend gab es zum Auftakt der Werbe-Tour für "Der Teufel trägt Prada 2" eine Modenschau in einem Kunstmuseum in Mexiko. 01.04.2026 | 0:29 min

Sicherlich sind auf den ersten Blick beide Teile von "Der Teufel trägt Prada" glamouröse Modekomödien, doch die Filme sind mehr als ein Blick hinter die Kulissen der Fashionwelt. Sie erzählen von Macht, Arbeit und der Frage, welchen Preis Erfolg haben darf. Und: Wird Härte bei Frauen anders bewertet als bei Männern? Wie viel sind wir bereit zu geben, um erfolgreich zu sein?

Sidekick: Trägt auch Lady Gaga Prada?

Es wurde ja schon länger gemunkelt und spekuliert: Ist sie dabei oder nicht? Lady Gaga ist dabei. Und zwar mit einem Song. Im neuesten Trailer für "Der Teufel trägt Prada 2" performt sie zusammen mit US-Rapperin Doechii ein Lied: "Runway".

Lady Gaga: auch vor der Kamera dabei? Quelle: dpa

Ob Lady Gaga auch vor der Kamera zu sehen ist, behält die Filmfirma bisher für sich. Zumindest war die Sängerin im vergangenen Herbst am Set des Films in Mailand gesichtet worden. Das Branchen-Magazin "Variety" und andere vermeldeten, dass Lady Gaga offizieller Teil der Besetzung von "Der Teufel trägt Prada 2" sei. Über ihre mögliche Rolle herrscht aber noch "offizielles Schweigen". Die Auflösung folgt wohl am 30. April. Dann ist Filmstart in Deutschland.