Chloé Malle: Wer ist die neue Chefin der US-"Vogue"?

Nach 37 Jahren an der Spitze gibt Anna Wintour die redaktionelle Leitung der US-"Vogue" ab. Ihre Nachfolgerin: Chloé Malle. Wer ist sie? Und wie will sie das Print-Magazin verändern?

Chloé Malle (rechts) wurde zur neuen Leiterin der redaktionellen Inhalte der "Vogue"-US ernannt. Ganz zurück tritt Wintour aber nicht. Wer ist die neue? Quelle: AFP

25. Etage im One World Trade Center in Manhattan, zwischen Modeikonen und Met-Gala-Plänen: Fast vier Jahrzehnte lang führte Anna Wintour die US-"Vogue" als Chefredakteurin - die Frau mit dem legendären Bob und meist mit dunkler Sonnenbrille. Jetzt hat sie ihren Posten abgegeben.

Die neue Frau an der Spitze der berühmtesten Modezeitschrift der Welt heißt Chloé Malle. Wintour bleibt aber weiterhin auf dem gleichen Flur sitzen. Malle sagt:

Mode und Medien entwickeln sich beide in atemberaubendem Tempo weiter, und ich bin so begeistert - und auch ehrfürchtig - ein Teil davon zu sein. „ Chloé Malle, Nachfolgerin von Anna Wintour

Malle: Seit 14 Jahren bei der "Vogue" Quelle: AFP Malle kennt die "Vogue" gut. Seit 2011 arbeitet die 39-Jährige für das Magazin und verantwortete zunächst als "Social Editor" die Hochzeits- und Gesellschaftsberichterstattung. Sie begleitete unter anderem die White-House-Hochzeit von Naomi Biden und führte in diesem Jahr das exklusive Interview mit Lauren Sánchez, der Verlobten von Amazon-Gründer Jeff Bezos.



2023 übernahm sie die redaktionelle Leitung von vogue.com - mit sichtbarem Erfolg: Laut dem Magazin hat sich der direkte Website-Traffic seither verdoppelt. Die Website verzeichnet jetzt laut der Nachrichtenagentur AP konstant 14,5 Millionen Besucher pro Monat. Seit 2022 moderiert Malle außerdem den Podcast "The Run-Through" mit, in dem wöchentlich über Mode, Popkultur und "alles, was 'Vogue' bewegt", gesprochen wird.



Malle ist die Tochter der Schauspielerin Candice Bergen und des verstorbenen französischen Regisseurs Louis Malle. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in New York.

Wintour bleibt auf demselben Flur

Malle trägt nun den Titel "Head of Editorial Content" und ist damit für die "kreative und redaktionelle Leitung der US-"Vogue" zuständig. Den Titel der klassischen "Chefredakteurin" gibt im Zuge einer Umstrukturierung des Verlags, Condé Nast, zu dem neben der "Vogue" auch The New Yorker, Vanity Fair und GQ gehören, nicht mehr. Laut Condé Nast ist sie damit Teil des globalen zehnköpfigen Führungsteams "und berichtet dabei direkt an Anna Wintour".

Denn auch wenn die 75-Jährige die tägliche redaktionelle Führung der US-"Vogue" abgibt, bleibt sie in leitender Funktion aktiv: mit Blick auf die internationalen "Vogue"-Ausgaben und wichtige Entscheidungen hinter den Kulissen.

Malle sagte im Interview mit der New York Times, sie sei "sehr glücklich", dass Wintour bleibt - räumte aber ein, dass "einige Leute, die an diesem Job interessiert waren, von der Vorstellung, dass Anna nur eine Tür weiter sitzt, etwas eingeschüchtert waren."

Ich fühle mich unglaublich glücklich, dass Anna weiterhin nur ein paar Türen entfernt ist - als meine Mentorin. „ Chloé Malle, Nachfolgerin von Anna Wintour

Entscheidung wohl weniger überraschend

Die Entscheidung, Chloé Malle an die Spitze der US-"Vogue" zu setzen, kam für einige in der Branche wenig überraschend. Die Modejournalistin Lauren Sherman beschreibt sie im US-Medium "Puck" als "praktisch, vernünftig und rational". "Wintour will nicht provozieren. Sie sucht nach Lösungen - und Malle ist der Weg des geringsten Widerstands", schreibt Sherman. "Seien wir ehrlich, es ist egal, wen sie bei 'Vogue' einstellen, es ist vorbei", sagte eine Quelle gegenüber "The Post".

Der Wandel bei "Vogue" zeigt sich auch im Format: Die September-Ausgabe, die früher fast 1.000 Seiten dick war, kommt in diesem Jahr auf 365 Seiten. Ein Sprecher von "Vogue" sagte der "New York Post", dass mittlerweile rund 70 Prozent des Umsatzes über digitale Angebote und Events generiert werden. Dazu zählen unter anderem große Formate wie "Vogue" World, die Met Gala und die Konferenz Forces of Fashion.

"Vogue" bald nur alle paar Monate?

Der "New York Times" zufolge schlug Malle Condé Nast vor, "Vogue" nur noch mit einigen wenigen Ausgaben pro Jahr zu veröffentlichen, statt monatlich. Gedruckt auf dickem, hochwertigem Papier und journalistisch fundierten Geschichten könnten diese Magazine als Sammlerstücke dienen, erklärte sie.

"Mein eigener Stempel auf diesem Magazin zu setzen, wird der wichtigste Teil sein, damit es erfolgreich wird. Es muss eine spürbare Veränderung geben, die zeigt, dass es mein Magazin ist", sagte Malle der "New York Times" und fügte hinzu, dass eine neue "Vogue"-Chefin nicht einfach "Anna Lite" produzieren könne.