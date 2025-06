Bezos-Hochzeit in Venedig: Wie das Superreichen-Spektakel ablief

Bezos-Hochzeit: Spekulation über Maskenball im venezianischen Stil

Die Vogue berichtete in ihrer exklusiven Hochzeitsstory über das Motto "Dolce Notte" (Süße Nacht). Auch die Gäste machten sich dazu passend in luxuriösen Pyjamas und Dessous-inspirierten Abendkleidern auf den Weg zur großen Party.

Womöglich, um sich vor Ort im venezianischen Stil zu verkleiden und die Öffentlichkeit an der Nase herumzuführen? Denn italienische Medien spekulieren statt einer Pyjamaparty über einen "großen Maskenball" im venezianischen Stil des 18. Jahrhunderts, der eine Hommage an die Karnevalstradition und die Pracht der Serenissima sein sollte - inklusive opulenter Kleider und auffälliger Perücken.

Brautkleid: Von Dolce & Gabbana nach Filmvorlage

Das Brautkleid wurde, wie viele gewettet hatten, von Dolce & Gabbana entworfen: hochgeschlossen, eng anliegend und inspiriert von Sophia Laurens Kleid in "Hausboot" (1958). In der exklusiven Hochzeitsstory der Vogue wird Sánchez Bezos zitiert: "Ich fühle mich wie eine Prinzessin".

Protestzug zur Rialtobrücke

Das Fußvolk protestierte an diesem Wochenende unterdessen mit Slogans und Gesängen gegen Bezos und alles, wofür er steht. Die Gruppe "No place for Bezos" organisierte einen friedlichen Protestzug vom Bahnhof Santa Lucia bis zur Rialtobrücke, um auf die zunehmende Kommerzialisierung der Stadt aufmerksam zu machen. In den Reihen der Protestler sind auch Politiker wie die Abgeordnete Luana Zanella, die zum AVS (Links-grünes Bündnis) gehört.