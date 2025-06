MacKenzie Bezos war 25 Jahre die Frau an der Seite des Amazon-Gründers, hier im März 2018 in Beverly Hills.

Wie das Paar zusammengefunden haben soll

Bezos und Sánchez waren während ihrer jeweiligen Ehen schon liiert

Jeff Bezos: Vom Tech-Nerd auf den roten Teppich

Die Hochzeitsparty von Jeff Bezos und Lauren Sánchez in Venedig: Für den Amazon-Chef wird fast die ganze Stadt abgeriegelt. Was das Fest für Venedig bedeutet.

Liebesgeschichte für den Boulevard?

Und nun das Spektakel in Venedig, das auch von zahlreichen kritischen Stimmen begleitet wird - viele Millionen Dollar für eine Hochzeit und eine Gästeliste, die sich wie das Who is Who der Weltprominenz liest. Im Zentrum steht ein Multimilliardär - mit einer Partnerin, die nicht im Schatten bleibt.