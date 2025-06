Sein cleaner Look, gekämmte Haare und Jeansjacke, machte ihn laut Popkritiker Jeff Weiss zur Symbolfigur. "Das war echt wie eine kollektive Psychose. Eine weltweite Obsession", sagt Weiss in der Dokumentation " The True Story of Justin Bieber ". Der Konzertfilm "Never Say Never" wurde 2011 der erfolgreichste seiner Art in den USA und spielte 73 Millionen Dollar ein.