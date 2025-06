Der Überfall ereignete sich am frühen Morgen des 15. Juni auf dem Luxus-Anwesen der Geissens an der Côte d’Azur. Wie Robert Geiss in einer Botschaft an seine Follower über Instagram mitteilte, soll seine Frau bei dem Überfall gewürgt worden sein und eine Schnittwunde am Hals erlitten haben. Ihm selbst sei von einem der Täter in die Rippen getreten worden, so der 61-Jährige weiter.