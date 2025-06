Oscars: Tom Cruise und Dolly Parton bekommen Ehren-Preise

Cruise ist durch Blockbuster wie "Mission: Impossible" oder "Top Gun" berühmt geworden. Quelle: action press

Fünfundzwanzig Jahre nach seiner ersten Oscar-Nominierung erhält Tom Cruise einen der begehrten Filmpreise. Cruise werde mit einem Ehren-Oscar für sein Lebenswerk ausgezeichnet, teilte die Oscar-Akademie am Dienstag mit.

Neben ihm erhalten bei den sogenannten Governors Awards auch Debbie Allen, die sieben Oscar-Verleihungen choreographiert hat, sowie der Szenenbildner Wynn Thomas ("Do The Right Thing") Oscar-Statuetten. Sängerin Dolly Parton wird mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award für ihre jahrzehntelange wohltätige Arbeit im Bildungsbereich ausgezeichnet.

Der Hollywoodstar hat es in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Zu verdanken hat er diese Ehre einem waghalsigen Stunt in brennendem Fallschirm - 16-mal springt er damit - Weltrekord. 06.06.2025 | 0:56 min

Cruise wurde viermal nominiert

Die Präsidentin der Academy of Motion Picture, Janet Yang, sagte in einer Mitteilung:

Bei der diesjährigen Verleihung der Governors Awards werden vier legendäre Persönlichkeiten geehrt, deren außergewöhnliche Karrieren und Engagement für unsere Filmgemeinschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen. „ Janet Yang, Präsidentin der Academy of Motion Picture

Die meisten Empfänger des Preises haben zuvor noch keinen regulären Oscar gewonnen. Cruise, 62, wurde viermal nominiert, zweimal als bester Schauspieler in "Geboren am 4. Juli" und "Jerry Maguire", einmal als Nebendarsteller in "Magnolia" und einmal für den besten Film mit "Top Gun: Maverick". Yang hob Cruises "unglaubliches Engagement für unsere Filmemachergemeinschaft, für das Kinoerlebnis und für die Stuntleute" hervor.

In Cannes stellt der Hollywood-Star Tom Cruise den letzten Film seiner Action-Reihe "Mission Impossible: The Final Reckoning" vor, in dem er wieder den Agenten Ethan Hunt spielt. 15.05.2025 | 3:58 min

Preise werden am 16. November überreicht

Die Preise werden im Rahmen einer nicht im Fernsehen übertragenen Zeremonie am 16. November im Ray Dolby Ballroom in Los Angeles überreicht, also mehrere Monate vor den regulären Oscars . Zu den Preisträgern des letzten Jahres gehörten der verstorbene Quincy Jones, die Bond-Produzenten Barbara Broccoli und Michael Wilson, der Filmemacher Richard Curtis und die Casting-Direktorin Juliet Taylor.

Die Preisträger, die für ihr Lebenswerk, ihren Beitrag zur Filmkunst und -wissenschaft und ihre Verdienste um die Oscar-Akademie ausgezeichnet werden, werden vom Gouverneursrat der Filmakademie ausgewählt.

