Filmemacher Marcel Ophüls mit 97 Jahren gestorben

Ophüls wurde am 1. November 1927 als Sohn des berühmten, in Saarbrücken geborenen Filmemachers Max Ophüls und der Schauspielerin Hilde Wall in Frankfurt am Main geboren. 1933 floh er mit seiner Familie aus Nazi-Deutschland nach Frankreich , später flohen sie weiter in die USA . Ophüls nahm auch die US-Staatsangehörigkeit an und war als US-Soldat in Japan im Einsatz.