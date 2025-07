Beatles-Star Ringo Starr feiert 85. Geburtstag

Ringo Starr, der ehemalige Schlagzeuger der Beatles, bei einem Auftritt mit seiner Band Ringo Starr & All-Starr Band am 20. Juni 2025. Heute feiert er Geburtstag. Quelle: Imago

Beinahe hätte Ringo Starr seiner britischen Heimat als junger Mann den Rücken gekehrt, bevor seine Karriere richtig losging. Grund sei seine große Begeisterung für den US-Country- und Blues-Sänger Lightnin' Hopkins gewesen. Starr, der am 7. Juli 1940 als Richard Starkey in Liverpool geboren wurde, feiert am Montag seinen 85. Geburtstag.

Mit einem Freund hatte er bereits die notwendigen Formulare ausgefüllt. Der junge Musiker verlor die Geduld. Drei Jahre später veränderte ein Anruf von Beatles-Manager Brian Epstein sein Leben für immer.

Legendär sind die Studios London für zahlreiche berühmte Alben und Filmsoundtracks. Die Beatles verewigten den Zebrastreifen vor den Studios auf ihrem gleichnamigen Album. 12.11.2021 | 2:11 min

Ein Anruf veränderte sein Leben

"Plötzlich klingelt das Telefon und die fragen, ob ich mitmachen will", erzählte der Kultschlagzeuger 2024 im dpa-Interview. Ringo überlegte nicht lange und nahm das Angebot an, Nachfolger des gefeuerten Pete Best zu werden.

Das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. „ Ringo Starr

Damals kannte er seine zukünftigen Bandkollegen bereits von seinen Auftritten mit der Band in Hamburg . Im Kaiserkeller auf der Reeperbahn traten beide Bands regelmäßig auf. Mitunter musizierte Starr auch schon mit den Beatles und hinterließ dabei einen bleibenden Eindruck.

Buhrufe der Fans, dann Beatlemania

Der Wechsel verärgerte viele Fans, die den neuen Beatle bei Konzerten ausbuhten und ihm böse Briefe schreiben. Er habe sich wie ein Fremder in einer falschen Band gefühlt, berichtete Starr später. Doch das Gefühl währte nicht lang, denn nur ein Jahr später brach die Beatlemania aus, die zu einem weltweiten Phänomen wurde.

In der Band übernahm Starr gelegentlich auch den Leadgesang. Mit seinem markanten, etwas flachen und nasalen Bariton prägte er launige und alberne Nummern wie "Yellow Submarine" (auf "Revolver", 1966), "With a Little Help from My Friends" ("Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", 1967) oder "Octopus's Garden" ("Abbey Road", 1969).

Paul McCartney erscheint auf einer fünf Pfund Münze. Die Münzsammlung der royalen Münzprägeanstalt soll die beeindruckende Karriere des Musikers würdigen. 06.12.2024 | 0:23 min

Die Meinungen über seine Qualität als Sänger gehen auseinander, und selbst als Drummer ist der älteste Beatle bis heute nicht unumstritten. Einige halten ihn für überbewertet, andere für einen genialen Taktgeber mit viel Gefühl. "Er ist einer der größten Schlagzeuger des Rock", schrieb das Musikmagazin "Rolling Stone" 2015.

Auch wenn er nicht das Songwriter-Talent der anderen Beatles hat - er ist einer der besten Entertainer in der Geschichte der westlichen Zivilisation. „ Musikmagazin "Rolling Stone" 2015

Fakt ist: Ringo Starr, der heute stets eine Sonnenbrille trägt und gern das Peace- oder Victory-Zeichen zeigt, ist längst Kult und hat Fans in allen Generationen.

Beruflich solo, privat glücklich mit Barbara

Nur rund zehn Jahre blieben die Beatles zusammen - doch in dieser Zeit prägten sie die Musikgeschichte wie keine andere Band. Nach der Trennung begann Starr eine Solokarriere, deren Höhepunkt das Album "Ringo" (1973) mit den Hits "Photograph" und "You're Sixteen" war, auf dem die anderen Ex-Beatles als Gastmusiker mitwirkten.

Starr hat zweimal geheiratet: Von 1965 bis 1975 war er mit Maureen Cox zusammen, mit der er drei Kinder bekam. 1981 führte er die US-Schauspielerin Barbara Bach zum Traualtar, die fast immer an seiner Seite ist und bei seinen Konzerten häufig in der ersten Reihe steht. Das Model und Ex-Bond-Girl lernte Ringo beim Dreh einer Komödie kennen.

Eine Karriere und ein Leben mit Höhen und Tiefen

Anfang des Jahres hat er sein 21. Album "Look Up" veröffentlicht. Dass er mit 85 immer noch so aktiv ist und regelmäßig mit seiner All-Starr Band tourt, ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass der Ex-Beatle in seinem Leben Rückschläge zu verkraften hatte.

Paul McCartney begeistert seine Fans in Manchester: Der 82-Jährige performte fast drei Stunden live. Für ein Duett mit John Lennon nutze die Beatles-Legende künstliche Intelligenz. 16.12.2024 | 0:35 min

Ende der 70er Jahre ging es mit seiner Karriere bergab, als gleich mehrere Alben kommerziell floppten. "Damit muss man einfach leben", sagt er später. Er überlebte einen schweren Autounfall und musste den Tod seines Bandkollegen und Freundes John Lennon verkraften. Sein Alkohol- und Drogenkonsum geriet in den 80er Jahren außer Kontrolle. Gemeinsam mit Barbara gelang die Entziehungskur.

Brokkoli und Sonnenschein

Seit Jahrzehnten lebt Starr, der 2018 von Prinz William zum Ritter geschlagen wurde, nach eigener Aussage gesund, angeblich isst er zu jeder Mahlzeit Brokkoli - sein Rezept für ein langes Leben. Und vielleicht trägt die kalifornische Sonne auch dazu bei. Das Auswandern in die USA hat mit großer Verspätung nämlich doch noch geklappt. Seit den frühen 90er Jahren lebt er überwiegend im sonnigen Beverly Hills bei Los Angeles.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel. Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren.