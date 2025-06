Southside Festival erwartet 60.000 Besucher

An diesem Freitag startet in Neuhausen ob Eck das Southside Festival, eines der größten Open-Air-Musikfestivals Deutschlands. Rund 60.000 Besucherinnen und Besucher werden bis Sonntag auf dem ehemaligen Militärgelände im Süden der Schwäbischen Alb erwartet, um an drei Tagen ein breites Musikprogramm zu erleben.