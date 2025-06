Rock am Ring und Rock im Park: So liefen die Jubiläums-Events ab

Rock am Ring wurde 40 und das Zwillingsfestival Rock im Park 30. Besucher mussten mit Schauern und Gewittern rechnen - doch das schreckte niemanden ab. 07.06.2025 | 1:23 min

Die Jubiläen von Rock am Ring und Rock im Park sind mit Regen, einigen Überraschungen und rund 100 Acts von jeweils 90.000 Menschen gefeiert worden. Die Rockfans trotzten am Pfingstwochenende dem durchwachsenen Wetter und feierten in Nürnberg in Bayern und am Nürburgring in der Eifel ( Rheinland-Pfalz ) vor vier Bühnen und auf den Campingplätzen. Und das weitgehend friedlich.

Welche Überraschungen gab es?

Gleich zu Beginn am Freitagmittag standen bei Rock am Ring zwei "Very Special Guests" auf dem Programm. Auf die Bühne kam die Band Electric Callboy, die das 40-jährige Jubiläum von Rock am Ring eröffnete. Danach folgte die Italo-Schlager-Band Roy Bianco & die Abbrunzati Boys.

Bei Rock im Park standen die Überraschungsgäste am Sonntagmittag an. Am Vormittag rockten bereits die Sportfreunde Stiller auf der Bühne. Später überraschte hier ebenfalls die bayerische Band Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys das Publikum. Ein Teil verließ fluchtartig das Gelände, während viele andere begeistert mitschunkelten.

Das rockt: Crowd-Surfing bei Rock im Park. Quelle: picture alliance / Daniel Karmann

Feine Sahne Fischfilet aus Rostock stattete den Fans in der Eifel am Samstagmittag einen Überraschungsbesuch auf einem der Campingplätze ab. Die Band spielte bereits am Freitag auf dem Festival und legte einen Tag später mit einem überraschenden Auftritt auf einem der Campingplätze nach. Dabei gab es sogar einen Heiratsantrag auf der provisorischen Bühne.

Hat alles reibungslos geklappt oder gab es irgendwo Probleme?

Das allermeiste lief am Wochenende wie geplant. Die deutsche Metalcore-Band Heaven Shall Burn brach ihren Auftritt bei Rock am Ring am Samstagabend nach nur einem Lied ab. Ihr Sänger habe sich "eine Verletzung am/im Hals zugezogen", schrieb die Band in den sozialen Medien.

Beide Festivals waren ausverkauft, rund 90.000 Menschen feierten jeweils am Wochenende das 40-jährige Rock-am-Ring- und das 30-jährige Rock-im-Park-Jubiläum. Manchen Besucherinnen und Besuchern bei Rock im Park war es zu voll auf dem Gelände.

Wie viele Rettungseinsätze gab es?

Bis Sonntagmittag gab es laut Armin Link vom DRK am Nürburgring rund 530 Einsätze des Rettungsdienstes und rund 3.000 Versorgungen bei den Sanitätsstellen auf dem Festival in der Eifel. Der Rettungshubschrauber sei bislang dreimal geflogen und habe Patienten in Spezialkliniken gebracht. Morgens sei traditionell weniger los, "bis alle wachwerden".

Die Rettungskräfte in Nürnberg hatten in diesem Jahr deutlich mehr zu tun - weil deutlich mehr Besucherinnen und Besucher auf einer größeren Festivalfläche zusammenkamen als in den Vorjahren, wie Sohrab Taheri-Sohi vom Bayerischen Roten Kreuz (BRK) erläuterte. Vom Anreisetag am Donnerstag bis Sonntagmorgen zählte das BRK 1.900 Hilfeleistungen, hauptsächlich wegen Schnitt- und Schürfwunden.

Hat das Wetter mitgespielt?

Die Wettervorhersage war nicht gut - Schauer, Gewitter, Wind, das volle Programm. Dementsprechend vorbereitet waren die Fans, sie hatten Gummistiefel, Regenponchos, aber auch Sonnencreme im Gepäck. Die meiste Zeit hielt das Wetter in der Eifel allerdings überraschend gut.

In Bayern gab es etwas mehr Regen und Matsch. Allerdings gab es auch am Nürburgring zwischendrin immer mal wieder Regenschauer. So auch am Samstagabend kurz vor dem Auftritt von Bullet For My Valentine, als es einige Minuten lang niederprasselte.

