Rock am Ring und Rock im Park: Festival-Jubiläum: 100 Acts und Überraschungen

Zum Jubiläum gibt es extra viele Bands und einige Überraschungen auf den Bühnen: Seit 40 Jahren pilgern Zehntausende Musikfans zu Rock am Ring , 30 Jahre sind es bei Rock im Park. Auf erstmals vier Bühnen werden vom 6. bis 8. Juni bei Rock am Ring und Rock im Park 100 Bands auftreten. Headliner sind in diesem Jahr unter anderem die US-Metal-Bands Korn und Slipknot, die deutsche Rap-Formation K.I.Z. und die britische Band The Prodigy.

Am Nürburgring wird das Festival von Überraschungsacts eröffnet. In Nürnberg stehen am Sonntag drei "very special guests" auf dem Programm. Kurz vor dem Start wurde bekannt, dass die Band Knocked Loose auftreten wird. Mit rund 80.000 Besucherinnen und Besuchern bei Rock im Park und rund 90.000 bei Rock am Ring sind beide Festivals nach Angaben der Veranstalter ausverkauft.