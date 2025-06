Das letzte Mayfeld Derby: Europas "bestes kleines Festival"

An Zaho de Sagazan lässt sich gut sehen, was das Festival 2025 zum "besten kleinen Festival Europas" hat werden lassen. Die französische Sängerin ist auf dem Weg zum Superstar, hat letztes Jahr bei den Filmfestspielen in Cannes und der Olympiaabschlussfeier in Paris gesungen, füllt europaweit große Hallen.

Viele haben hier gespielt, bevor sie groß wurden

Unwägbare finanzielle Risiken

Debatte über Art der Kulturförderung

Auf dem Festival diskutieren auch die Bands das Ende. Sie machen ein "deutsches" Problem aus. Anders als etwa in den Niederlanden sei die deutsche Kulturförderung auf klassische Musik und Sprechtheater ausgerichtet. Popkultur, auch anspruchsvolle, falle da schnell unter den Tisch, sagt Cico Beck von The Notwist. Und Konstantin Gropper (Get Well Soon) ergänzt: Das Denken, dass Popmusik immer kommerzielle Musik und ein Festival immer nur kommerziell sei, herrsche vor: