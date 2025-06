Sänger und Schauspieler: Bobby Sherman mit 81 Jahren gestorben

Ein Teenie-Idol seiner Zeit

In den späten 1960er- und frühen 1970er-Jahren avancierte Sherman mit Songs wie "Little Woman" und "Julie, Do Ya Love Me" zum Teenie-Idol. Seine Musik brachte ihm vier Top-10-Hits in den US-Charts ein, seine Fernsehauftritte - unter anderem in der Serie "Here Come the Brides" - machten ihn zu einem bekannten Gesicht.