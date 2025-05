Die 90er - ein Jahrzehnt voller Kultduelle. Popikonen, Sammeltrends und sportliche Highlights treten im "Retro Battle" gegeneinander an. Wer setzt sich durch und bleibt unvergessen? 01.05.2025 | 44:38 min

Die 1990er Jahre - Dekade der so genannten "Spaßgesellschaft". Der Ost-West-Konflikt schien überwunden, Krieg war weit weg oder er fand fast nur noch im Kino statt und Romantik war Trumpf. Wer damals jung war, denkt heute wehmütig an die Unbeschwertheit der 90er zurück. Bastiaan Ragas, Mitglied der britisch-niederländischen Castingband "Caught in the Act", erinnert sich an die Zeit als "große Party mit schlechtem Geschmack" und "riesig viel Spaß".

Massenhysterie garantiert mit den Backstreet Boys

Es war das Jahrzehnt der am Reißbrett entworfenen Castingbands. Neben einem neuen Männlichkeitsideal - gestylt, sensibel und "metrosexuell" - fanden auch athletische Performer und rebellische Posen ihren Weg ins Rampenlicht. Die Backstreet Boys standen dabei für den globalen Erfolg dieses Pop-Prinzips, während Girlgroups wie die Spice Girls weibliche Selbstermächtigung zum Markenzeichen machten.

Die Backstreet Boys sorgten für Massenhysterie und Ohnmachtswellen wie einst die Beatles. Für Kulturwissenschaftler Marcus S. Kleiner haben die Backstreet Boys eine herausragende Bedeutung, weil sie erstmals die Idee der Boyband popularisiert haben.

Der Haupterfolg - popkulturell - der Backstreet Boys ist das perfekte Produktmarketing und nicht die Musik, weil die Musik selber, aus meiner Perspektive, extrem dürftig ist." „ Marcus S. Kleiner, Kulturwissenschaftler

Kelly Family hatte mit Straßenmusik-Aura Erfolg

Aber damals war auch Raum für das genaue Gegenteil: die Kelly Family mit ihrem "Hippie-Look", dem authentischen Familien-Image und einer ehrlichen Straßenmusik-Aura zwischen Folk und Pop. Die vielen Kinder des Kelly-Clans wurden irgendwann flügge und finden heute entweder alleine ihr Auskommen oder sind Teil von "Jimmy Kelly & The Street Orchestra".

Explosion und Emotion im Kino

Im Kino räumten Actionhelden wie "Terminator" Arnold Schwarzenegger auf oder Tom Cruise in "Mission Impossible". Geriet die Welt einmal aus den Fugen, dann brachten starke Helden sie wieder in Ordnung. In Szene gesetzt wurden sie durch Spezialeffekte, die für Bilder sorgten, die so vorher noch nicht zu sehen waren.

Wir haben neu sehen gelernt durch technologische Entwicklung, die uns mit Dingen konfrontiert hat, die vorher für uns unsichtbar waren. „ Marcus S. Kleiner, Kulturwissenschaftler

Auf der anderen Seite wurden die Stars in Romantikfilmen wie "Pretty Woman", Julia Roberts, oder das "Titanic"-Traumpaar Leonardo DiCaprio und Kate Winslet damals schon zu Ikonen des Hollywood-Kinos. Doch die Kino-Romantik rund um die schutzbedürftige "Prinzessin" war nur eine Träumerei und entsprach auch schon in den 90ern nicht dem Rollenbild selbstbewusster Frauen.

Selbst Sammelkarten waren cool

Was die Superstars der 90er heute noch - oder wieder - im Geschäft hält, ist die Erinnerung an die unbeschwerte Zeit der 90er Jahre, eine kurze Periode weltpolitischer Ruhe nach dem Zusammenbruch der starren Blöcke in Ost und West. Auch im Alltag junger Menschen zeigte sich diese Leichtigkeit: Sammelkarten wurden zum beliebten Freizeittrend. Diddl und das Multimedia-Phänomen Pokémon waren die Stars der Kinder.

Ihre Position als immer aktuelles Massenphänomen haben die Pokémon mit ihrer Anpassungsfähigkeit an den technologischen Fortschritt besser überstanden als die Diddl-Maus. Nichtsdestotrotz sind Diddl-Briefpapier, erfunden von dem Graphiker Thomas Goletz, und andere Fanartikel unter Nostalgikern auch nach dem Produktionsende 2014 noch immer beliebt.

Das Lebensgefühl der 90er - gespeichert in Popkultur