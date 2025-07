Oasis sind zurück - Auftakt der Comeback-Tour nach 16 Jahren

Das Konzert in Cardiff begann mit dem Song "Hello" aus dem Jahr 1995, gefolgt von "Acquiesce". Danach spielte die Band zahlreiche Hits, darunter "Roll With It", "Cigarettes And Alcohol", "Stand By Me" und "Supersonic". "Ihr schönen Menschen! Es ist viel zu lange her", rief Liam der jubelnden Menge zu.