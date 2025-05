Billie Eilish: Sie ist die Stimme einer ganzen Generation. Ihr Weg ist geprägt von Zerrissenheit, radikaler Ehrlichkeit und dem ständigen Ringen um Selbstbestimmung. 02.05.2025 | 43:17 min

Billie Eilish ist ein Superstar - gefeiert, umjubelt, ausgezeichnet mit Grammys und einem Oscar. Derzeit ist sie auf Europa-Tournee. Am 2., 9. sowie am 29. und 30. Mai gibt sie Konzerte in Hannover, Berlin und Köln.

Doch der Erfolg, all der Glanz und das Geld bieten keinen Schutz vor psychischen Erkrankungen . Vielmehr verstärkt der damit verbundene Druck ihre Depression

Ich war tatsächlich klinisch depressiv. Und obendrauf kam dann dieser Ruhm, den ich damals gar nicht wollte. „ Billie Eilish, Sängerin

Dazu komme die Tatsache, dass sie nicht mehr einfach irgendwohin gehen konnte, erzählt Eilish. "Und das war so quälend, weil alles, was ich wollte, war, einfach nur mit meinen Freunden abzuhängen."

Die Musik als Rettungsanker

Mit 17 Jahren dachte Billie Eilish über Selbstmord nach, in ihrem Song "Bury a Friend" thematisiert sie einen Suizid. Doch mit Hilfe ihrer Familie und einer Therapie schaffte sie es, die dunklen Gedanken zu verarbeiten. Die Musik gab ihr zusätzlich Halt.

Mit 11 Jahren an Tourette erkrankt

2022 sprach sie in der Netflix-Serie "My Next Guest Needs No Introduction" zum ersten Mal öffentlich über ihre Tourette-Erkrankung. Darunter versteht man eine neuro-psychatrische Krankheit, die sich durch Tics äußert.

Ich hab' eigentlich immer Tics. „ Billie Eilish, Sängerin

Die Haupt-Tics, die Eilish den ganzen Tag über macht, seien zum Beispiel, dass sie ihr Ohr hin und her bewegt, die Augenbraue hochzieht, den Kiefer knackt. "Und dann spanne ich meinen Arm an, dann den anderen, also so Muskeln anspannen." Im Gespräch mit ihr würde man das alles nicht mitbekommen. "Aber für mich ist das mega anstrengend", erklärt die Sängerin.

Stimme einer ganzen Generation

Durch ihren offenen Umgang mit den Depressionen und Tourette enttabuisiert sie diese Krankheiten. Sie versteckt ihre Verletzlichkeit nicht, sondern rückt sie ins Rampenlicht. Sie schafft damit ein Bewusstsein für mentale Gesundheit und wird so zum Vorbild und Sprachrohr einer ganzen Generation.

Billie Eilish spricht aus, was viele ihrer jungen Fans fühlen, aber oft nicht benennen können: Suizidgedanken, Körperbildprobleme, Depression. Das sind zentrale Themen der Gen Z, und Billie Eilish gibt ihnen eine Stimme. Auch toxische Beziehungen, Porno-Sucht und die Liebe zu Frauen und Männern sind Themen, denen sie Raum gibt.

Erfolgreich, laut - und unbequem

Die Sängerin, deren Karriere im Kinderzimmer begann, und die heute mit einem Vermögen von über 50 Millionen US-Dollar zu den erfolgreichsten Künstlerinnen im Musik-Business gehört, wird außerdem von ihren Fans für ihre klaren Statements geschätzt. Aber Billie Eilish bekommt auch viel Gegenwind:

In der Öffentlichkeit werden Mädchen und Frauen mit starken Meinungen gehasst. „ Billie Eilish, Musik-Ikone

Es gebe immer noch Menschen, die Angst vor erfolgreichen Frauen haben, konstatiert Eilish, "und das ist so peinlich".

Billie Eilish eine Person mit Haltung

Auch modisch macht Billie Eilish Statements. Sie trägt Oversize-Look statt figurbetonter Outfits - "denn dann kann niemand meinen Körper bewerten". "Das ist ein Mittelfinger an das ganze 'Sex sells'-Ding und dass man so und so aussehen muss", erklärt Popkultur-Expertin Jennifer Otter Bickerdike.

Billie Eilish setzt zudem bei ihrer Kleidung auf Nachhaltigkeit und Tierschutz. 2021 gab es gemeinsam mit Nike eine vegane und nachhaltige Kollektion mit eigener Kampagne.

Schon 2020 bezog Eilish klar Stellung gegen Donald Trump , nach der Wahl im November 2024 äußerte sie sich auch öffentlich zum Ergebnis - und zwar in Nashville, Tennessee, während ihrer ""Hit me hard and soft"-Tour: "Jemand, der Frauen sehr hasst, wird Präsident der Vereinigten Staaten ", sagte sie und widmete den Song "Your Power" ihren weiblichen Fans.

