LGBTQIA+ - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

LGBTQIA+
|
Die LGBTQIA+-Bewegung setzt sich für die Rechte und Anerkennung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, queeren, intersexuellen und anderen nicht-heteronormativen Identitäten ein. Ihr Ziel ist Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit. Eine der bekanntesten Paraden der LGBTQIA+-Bewegung ist der Christopher Street Day. Trotz Fortschritten gibt es jedoch weiterhin Herausforderungen wie Homophobie und Transfeindlichkeit in der Gesellschaft.
Aktuelles zu LGBTQIA+
Polen plant neues Gesetz:Kulturkampf um queere PartnerschaftenMathias Kubitza, Warschaumit Video2:17
Nachrichten | heute in Europa:Polen: Gleichgeschlechtliche Partnerschaftenvon Mathias KubitzaVideo2:17
Human Rights Watch Report 2026:Menschenrechte in Gefahr: "Das ist eine neue Qualität"von Dorthe Ferbermit Video2:37
Jannik Schümann zu Liebe als Verbrechen:"Verfolgung Homosexueller hörte mit NS-Zeit nicht auf"von Rebecca Rickermit Video43:32
Juli-Roger-Haus in Frankfurt:Offenheit und Toleranz in queerem PflegeheimVideo1:40
Nachrichten | hallo deutschland:Rebel Wilson: Ehefrau Ramona ist schwangervon Markus RosendahlVideo0:37
"Chemsex" nimmt zu in Deutschland:Streeck warnt vor Sucht nach Sex mit Drogenvon Benedikt Bathe
Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz:Mehr als 22.000 Menschen ändern Geschlechtseintragmit Video2:42
Katholische Messe in Münster:Erster queerer TV-Gottesdienst im ZDF übertragenmit Video44:29
Trotz Papst-Kritik:Bischöfe für Segnung homosexueller Paaremit Video1:48
Homophobie im Profifußball:Wehrle: "Jeder Profi hat eine Vorbildrolle"mit Video2:50
Homophobie im Fußball:VfB-Chef Wehrle fordert Vorbildfunktionvon H. Valkyser/J. HöntschVideo2:50
Fall Marla-Svenja Liebich:Dobrindt: Liebich missbraucht Selbstbestimmungsgesetzvon Dominik Rzepkamit Video0:31
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Christopher Street Day in Bautzenvon S. Kelch / A. SiebelhoffVideo1:21
Nachrichten | heute:Christopher Street Day in Bautzenvon S. Kelch / A. SiebelhoffVideo1:22
Erzbischöfin von Wales:Priesterin verbarg jahrelang Lebenspartnerinmit Video1:31
LGBTQIA+ für Kinder erklärt
Weitere Dokus zum Thema LGBTQIA+
Doku | ZDFinfo Doku:Queere Opfer der NS-DiktaturVideo44:58
Doku | 37 Grad:Homophobie: In der AbseitsfalleVideo29:35