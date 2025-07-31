LGBTQIA+ - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

LGBTQIA+ |

Die LGBTQIA+-Bewegung setzt sich für die Rechte und Anerkennung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, queeren, intersexuellen und anderen nicht-heteronormativen Identitäten ein. Ihr Ziel ist Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit. Eine der bekanntesten Paraden der LGBTQIA+-Bewegung ist der Christopher Street Day. Trotz Fortschritten gibt es jedoch weiterhin Herausforderungen wie Homophobie und Transfeindlichkeit in der Gesellschaft.