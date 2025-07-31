LGBTQIA+ - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Die LGBTQIA+-Bewegung setzt sich für die Rechte und Anerkennung von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender, queeren, intersexuellen und anderen nicht-heteronormativen Identitäten ein. Ihr Ziel ist Gleichberechtigung, Akzeptanz und Sichtbarkeit. Eine der bekanntesten Paraden der LGBTQIA+-Bewegung ist der Christopher Street Day. Trotz Fortschritten gibt es jedoch weiterhin Herausforderungen wie Homophobie und Transfeindlichkeit in der Gesellschaft.

Aktuelles zu LGBTQIA+

  1. Das queere Paar Łukasz (44) und Andrzej (35) aus Polen.

    Polen plant neues Gesetz:Kulturkampf um queere Partnerschaften

    Mathias Kubitza, Warschau
    mit Video2:17
  2. Lego Figuren in den Farben der Pride Flagge. (Symboldbild)

    Nachrichten | heute in Europa:Polen: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften

    von Mathias Kubitza
    Video2:17
  3. Russische Polizisten nehmen Demonstrant fest

    Human Rights Watch Report 2026:Menschenrechte in Gefahr: "Das ist eine neue Qualität"

    von Dorthe Ferber
    mit Video2:37
  4. Fotografie-Collage in Schwarz-Weiß: Rechts ein Portrait von Kurt Brüssow, queerer Überlebender der NS-Diktatur, links das Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz.

    Jannik Schümann zu Liebe als Verbrechen:"Verfolgung Homosexueller hörte mit NS-Zeit nicht auf"

    von Rebecca Ricker
    mit Video43:32
  5. Bewohner des queeren Pflegeheims "Juli-Roger-Haus" sitzen versammelt beieinander.

    Juli-Roger-Haus in Frankfurt:Offenheit und Toleranz in queerem Pflegeheim

    Video1:40
  6. Rebel Wilson erwartet ihr zweites Kind

    Nachrichten | hallo deutschland:Rebel Wilson: Ehefrau Ramona ist schwanger

    von Markus Rosendahl
    Video0:37
  7. Hendrik Streek beim Sprechen in Nahaufnahme

    "Chemsex" nimmt zu in Deutschland:Streeck warnt vor Sucht nach Sex mit Drogen

    von Benedikt Bathe
  8. Lego Figuren in den Farben der Pride Flagge. (Symboldbild)

    Ein Jahr Selbstbestimmungsgesetz:Mehr als 22.000 Menschen ändern Geschlechtseintrag

    mit Video2:42
  9. Queerer katholischer Gottesdienst aus der Kirche St. Anna in Münster-Mecklenbeck

    Katholische Messe in Münster:Erster queerer TV-Gottesdienst im ZDF übertragen

    mit Video44:29
  10. Eröffnung der Herbstvollversammlung der DBK am 22.09.2025 in Fulda mit Kardinal Woelki, Apostolischem Nuntius Eterovic und DBK-Vorsitzendem Bischof Baetzing.

    Trotz Papst-Kritik:Bischöfe für Segnung homosexueller Paare

    mit Video1:48
  11. Alexander Wehrle

    Homophobie im Profifußball:Wehrle: "Jeder Profi hat eine Vorbildrolle"

    mit Video2:50
  12. Alexander Wehrle

    Homophobie im Fußball:VfB-Chef Wehrle fordert Vorbildfunktion

    von H. Valkyser/J. Höntsch
    Video2:50
  13. Alexander Dobrindt, aufgenommen am 01.07.2025 in Berlin

    Fall Marla-Svenja Liebich:Dobrindt: Liebich missbraucht Selbstbestimmungsgesetz

    von Dominik Rzepka
    mit Video0:31
  14. Neben der CSD-Parade ist eine Gegendemonstration. In der Mitte stehen Polizisten

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Christopher Street Day in Bautzen

    von S. Kelch / A. Siebelhoff
    Video1:21
  15. Neben der CSD-Parade ist eine Gegendemonstration. In der Mitte stehen Polizisten

    Nachrichten | heute:Christopher Street Day in Bautzen

    von S. Kelch / A. Siebelhoff
    Video1:22
  16. Screenshot der Kirche in Wales von der britischen Erzbischöfin Cherry Vann am 31.07.2025.

    Erzbischöfin von Wales:Priesterin verbarg jahrelang Lebenspartnerin

    mit Video1:31

LGBTQIA+ für Kinder erklärt

Lesbisches Paar, Herzchen in Regenbogenfarben und ein LGBTQIA+-Schriftzug

Das bedeutet LGBTQIA+

Weitere Dokus zum Thema LGBTQIA+

  1. Transfrau Liddy Bacroff im Vordergrund. Im Hintergrund links Gefangene im Konzentrationslager Sachsenhausen; rechts eine Tafel mit KZ-Kennzeichen.

    Doku | ZDFinfo Doku:Queere Opfer der NS-Diktatur

    Video44:58
  2. Thomas Hitzlsperger und Benjamin Näßler (beim Fußballspielen)

    Doku | 37 Grad:Homophobie: In der Abseitsfalle

    Video29:35