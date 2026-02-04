  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Ausland

Human Rights Watch: Menschenrechte in Gefahr - "neue Qualität"

Human Rights Watch Report 2026:Menschenrechte in Gefahr: "Das ist eine neue Qualität"

Dorthe Ferber

von Dorthe Ferber

|

Eine existenzielle Krise des internationalen Menschenrechtsystems stellt der World Report 2026 von Human Rights Watch fest. Auch in Deutschland gebe es Anlass zu Sorge.

Philipp Frisch, Direktor Human Rights Watch Deutschland

Laut Philipp Frisch, Direktor von Human Rights Watch, befindet sich das "System der Menschenrechte" in einer "existenziellen Krise".

04.02.2026 | 2:37 min

"Überleben Menschenrechte die Welt von Trump?" steht über dem 529 Seiten starken World Report 2026, der die Menschenrechtslage in über 100 Ländern untersucht. Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch sieht nach einem Jahr Donald Trump die Lage der Menschenrechte weltweit als besorgniserregend an: "Das regelbasierte System als solches wird infrage gestellt", sagt der Direktor von Human Rights Watch Deutschland (HRW), Philipp Frisch:

Das ist eine neue Qualität.

Philipp Frisch, Direktor von Human Rights Watch Deutschland

Russische Polizisten nehmen Demonstrant fest

Als Menschenrechte gelten angeborene, universelle Rechte, die jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zustehen, unabhängig von Nationalität, Geschlecht, Religion oder Hautfarbe.

Quelle: epa

Russland, China und USA krempeln regelbasierte Ordnung um

Zwar sei die regelbasierte Ordnung als Rahmen für Menschenrechte schon immer mehr Anspruch als Wirklichkeit gewesen, nun werde das System aber zwischen einer immer autokratisch regierenden Trump-Administration und anderen autoritären Ländern wie Russland zerrieben, heißt es.

Obwohl China und Russland mit einer traditionell illiberalen Agenda strategische Rivalen der USA blieben, zeige die politische Führung in allen drei Ländern offene Verachtung für Normen und Institutionen, die ihre Macht beschränken.

Kampf für Menschenrechte aus dem Exil

Farideh Salavati hat ihr Augenlicht verloren. Aus Deutschland tritt sie für Menschenrechte im Iran ein.

11.12.2025 | 2:46 min

Auch in Deutschland Grund zur Sorge um Menschenrechte

Auch in Deutschland gebe es Anlass zu großer Sorge: "Die politische Rhetorik der AfD wurde von demokratischen Parteien übernommen", unterstreicht Almaz Teffera, Referentin bei Human Rights Watch. Unter der neuen Bundesregierung habe sich die harte Haltung Deutschlands in der Migrationspolitik verschärft.

Die Nichtregierungsorganisation hebt zudem den "beispiellosen Anstieg politisch motivierter Hasskriminalität" hervor und bezieht sich auf die offizielle Statistik des Bundeskriminalamtes.

Christiane Hübscher mit einer neuen Folge von Inside PolitiX zur Frage, was ein AfD-Verbot bringt.

Die AfD ist auf dem Vormarsch - obwohl sie in drei Bundesländern als "gesichert rechtsextrem" gilt. Sollte die Partei verboten werden?

22.12.2023 | 14:26 min

Anstieg von Homophobie als "Frühwarnsystem"

Weltweit gebe es einen Anstieg von Homophobie, den Human Rights Watch als ein "Frühwarnsystem für allgemeine Menschenrechte" wertet. In Deutschland verweist die Organisation auf den registrierten Anstieg von Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung und geschlechtsbezogenen Diversität. Kritisch sieht Human Rights Watch die Pläne der Union, das 2024 beschlossene Selbstbestimmungsgesetz wieder abzuschaffen.

Bildmontage: queere Community mit Regenbogenflagge bei CSD auf der linken Seite, rechte Demo mit Transparent, auf dem die Regenbogenflagge durchgestrichen ist, auf der rechten Bildhälfte

Hetze und Gewalt gegen CSD-Besucher: Angriffe auf queere Menschen nehmen zu.

23.07.2025 | 14:02 min

Klare Erwartungen an die Bundesregierung

Außenpolitisch hat die Nichtregierungsorganisation klare Erwartungen an die Bundesregierung: "Was wir uns von Deutschland wünschen, wäre ein sehr viel selbstbewussteres und klareres Einstehen für die universelle Geltung von Menschenrechten", sagt HRW-Direktor Frisch. Beispielhaft sei die deutliche Zurückhaltung der Bundesregierung in Bezug auf die Wahrung der Menschenrechte in den USA, aber auch beim Thema Gaza höre man von Deutschland viel zu wenig.

Deutschland sei als weltoffenes Land mit vielen Handelsbeziehungen, das von der Geltung internationaler Regeln besonders profitiere, auch beim Thema Menschenrechte besonders gefordert. Nach dem Rückzug der USA aus Programmen der Vereinten Nationen müsse Deutschland jetzt mehr Geld zum Schutz der Menschenrechte ausgeben, fordert Frisch:

An Menschenrechten zu sparen ist viel zu teuer.

Philipp Frisch, Direktor von Human Rights Watch

Dorthe Ferber ist Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Human Rights Watch: Menschenrechte in "existenzieller Krise" am 04.02.2026 um 06:01 Uhr.
Themen
Donald TrumpUSAChinaRusslandLGBTQIA+

Mehr zur Lage der Menschenrechte

  1. Russlands Präsident Putin bei Gipfeltreffen in Kirgistan
    Analyse

    "Unerwünschte Organisationen":Putins Paragraphen-Feldzug gegen kritische Stimmen

    von Benedikt Bathe
    mit Video3:11
  2. Ein Soldat der Ehrengarde hält ein Gewehr mit einer russischen Fahne auf dem Bajonett.

    IT-Panne bei russischen Behörden:So grausam behandelt Russland seine eigenen Soldaten

    von Sebastian Ehm
    mit Video6:32
  3. Ein Mann telefoniert während er an einer Wand mit einem Graffiti des verstorbenen kubanischen Führers Fidel Castro läuft.

    Folter, Schläge, Demütigungen:Kuba: So schlimm geht es in Gefängnissen zu

    von Tobias Käufer
  4. Eine Menschenmasse bei Protesten in Teheran.
    Interview

    Expertin über Proteste gegen Regime:Offizielle Opferzahlen in Iran "jenseits von glaubwürdig"

    mit Video13:03