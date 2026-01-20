Erstes Jahr in zweiter Amtszeit:Trump regiert ein Jahr: Amnesty sieht Menschenrechte bedroht
Amnesty International sieht die Grundrechte in den USA in Gefahr. Die Menschenrechtsorganisation prangert autoritäre Regierungspraktiken und die Erosion der Rechtsstaatlichkeit an.
Amnesty International prangert eine Zunahme autoritärer Regierungspraktiken und eine Erosion der Rechtsstaatlichkeit in den USA im ersten Jahr von Donald Trumps zweiter Amtszeit an.
Innenpolitisch seien Grundrechte in Gefahr, außenpolitisch habe der US-Präsident das System der internationalen Zusammenarbeit gezielt geschwächt, heißt es in dem Amnesty-Bericht mit dem Titel "Ringing the Alarm Bells. Rising Authoritarian Practices and Erosion of Human Rights". Die Bilanz der Menschenrechtsorganisation im Überblick:
Amnesty: Gezielter Angriff auf Menschenrechte durch Trump-Regierung
Julia Duchrow, die Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland, erklärte:
Amnesty: Migranten verantwortlich gemacht, um Machtmissbrauch zu rechtfertigen
Im vergangenen Jahr habe sich in den USA "an zwei Fronten" Bedrohliches gezeigt. Der Raum für die Zivilgesellschaft werde kleiner durch Missachtung rechtlicher Normen und die Einschüchterung von Universitäten und Medien, bilanziert Amnesty. Zugleich seien Anwälte und Gerichte eingeschüchtert worden.
In klassischer autoritärer Manier habe die Regierung von Trump Flüchtlinge und Migranten verantwortlich gemacht, um Machtmissbrauch zu rechtfertigen und Grausamkeit zu normalisieren. Amnesty kritisiert die Abschiebung von Menschen in Drittstaaten, in denen diese niemals gelebt haben.
Warnung vor beschleunigtem Ausbau von Überwachungstechnologie unter Trump
Zudem warnt die Menschenrechtsorganisation vor dem beschleunigten Ausbau von Überwachungstechnologie. Programme der US-Datenunternehmen Babel Street und Palantir lieferten den Behörden Kapazitäten zur Überwachung und Auswertung. Trumps Maßnahmen geschähen "in einer Zeit, in der wir weltweit ein Erstarken autoritärer Regierungen beobachten", sagte Duchrow.
Trump hatte am 20. Januar 2025 den Amtseid für seine zweite Amtszeit abgelegt. Seine erste Amtsperiode fiel auf die Jahre 2017 bis 2021.
Mehr zu den USA unter Trump
- Analyse
US-Präsident ein Jahr im Amt:Trump will, was Trump willElmar Theveßen, Washington D.C.mit Video44:06
- Interview
US-Philosoph:Stanley: "USA sind ein autoritäres Regime"mit Video5:19
Nach tödlichen Schüssen auf Renee Good:Minnesota: Richterin schränkt Rechte von ICE-Beamten einmit Video0:19
- Analyse
Smithsonian Museen im Visier:Wie US-Präsident Trump Kulturkampf führtKatharina Schuster, Washington D.C.mit Video1:21