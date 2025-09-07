Propagandaforscher:Stanley: "USA sind ein autoritäres Regime"
Propagandaforscher Jason Stanley warnt im ZDF: Die USA sind kein demokratischer Staat mehr, sondern "ein autoritäres Regime".
Was bedeutet die Politik von Donald Trump für die USA? Ist die Demokratie in Gefahr? Jason Stanley, Philosophieprofessor und Propagandaforscher, fällt im ZDF heute journal ein klares Urteil, er sieht Kennzeichen des Faschismus und einen Führerkult im Trump-Amerika.
"Wir können diskutieren, ob es faschistisch ist oder nicht. Aber wir haben keine Grenzen mehr", sagte Stanley weiter.
Stanley: Wie China oder Nordkorea
Trump erzeuge ein Klima der Angst, meint Stanley. Das könne man beispielsweise daran sehen, dass die wichtigsten Tech-Bosse in den USA den US-Präsidenten mit Lob überschütteten.
"Ich meine, das sah wie China aus oder wie Nordkorea", sagt Stanley. "Selbst die europäischen Führer haben ihn hochgelobt. Das ist, wie man ihm jetzt begegnet. Und das ist nicht wie in einem demokratischen System."
Mehr zu Donald Trump
- mit Videovon Beatrice Steineke
- FAQ
EU-Kartellstrafe gegen Alphabet:Trump droht EU nach Milliardenstrafe gegen Google
- mit Video
Dekret unterzeichnet :Trump: Pentagon heißt jetzt "Kriegsministerium"
- Interview
"Hoffnungen durch die Bank enttäuscht":Gressel: Keiner glaubt mehr an Ukraine-Erfolg Trumps
Rolle von Trump im Fokus:Epstein-Opfer wollen weitere Dokumente sehen
- mit Video
Medienberichte:Neuer Ausschuss zu Sturm auf das US-Kapitol
- mit Video
Niederlage für Trump:Gericht kippt Fördermittelstopp für Harvard
- FAQ
Kriegsschiffe gegen Drogenhandel:Warum die USA ein Boot aus Venezuela versenkenAnne-Kirstin Berger, Rio de Janeiro