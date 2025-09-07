Propagandaforscher:Stanley: "USA sind ein autoritäres Regime"

Propagandaforscher Jason Stanley warnt im ZDF: Die USA sind kein demokratischer Staat mehr, sondern "ein autoritäres Regime".

Es gebe einen Führerkult und kaum Widerstand gegen antidemokratische Kräfte, so US-Philosoph Jason Stanley. Das Land sei schon "seit Langem keine gesunde Demokratie" mehr gewesen. 07.09.2025 | 5:19 min

Was bedeutet die Politik von Donald Trump für die USA? Ist die Demokratie in Gefahr? Jason Stanley, Philosophieprofessor und Propagandaforscher, fällt im ZDF heute journal ein klares Urteil, er sieht Kennzeichen des Faschismus und einen Führerkult im Trump-Amerika.

Wir müssen aufhören, vom Ende der US-Demokratie zu sprechen. Wir sind weit über diesen Punkt hinaus. Die Vereinigten Staaten sind ein autoritäres Regime. „ Jason Stanley, Propagandaforscher

"Wir können diskutieren, ob es faschistisch ist oder nicht. Aber wir haben keine Grenzen mehr", sagte Stanley weiter.

Stanley: Wie China oder Nordkorea

Trump erzeuge ein Klima der Angst, meint Stanley. Das könne man beispielsweise daran sehen, dass die wichtigsten Tech-Bosse in den USA den US-Präsidenten mit Lob überschütteten.

"Ich meine, das sah wie China aus oder wie Nordkorea", sagt Stanley. "Selbst die europäischen Führer haben ihn hochgelobt. Das ist, wie man ihm jetzt begegnet. Und das ist nicht wie in einem demokratischen System."