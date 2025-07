8.000 Menschen bei Protesten verhaftet

Haftanstalten sind ein gesundheitliches Risiko

Insgesamt zählt die NGO derzeit 1.158 politische Gefangene. Fast alle von ihnen würden unter mehreren oder vielen Formen von Misshandlung und Folter leiden, dazu kämen auch Rassismus und Homophobie in den Haftanstalten. "Vor vier Jahren ging die kubanische Regierung mit Repressionen gegen tausende Kubaner vor, die friedlich auf die Straße gegangen waren, um Rechte und Freiheiten zu fordern", so Juanita Goebertus, Amerika-Direktorin von Human Rights Watch.

Freilassungen auf Bewährung

Kuba will mehr als 500 politische Gefangene entlassen, nachdem die USA das Land von der Terrorliste streichen. Dass beides zusammenhängt, bestätigte die Regierung in Havanna nicht.

Führende Oppositionelle erneut in Haft

Während Kuba die Freilassung der Gefangenen bekanntgab, strich die damalige Regierung von Präsident Joe Biden Kuba von der US -Liste der Länder, die den Terrorismus unterstützen. Nachfolger Donald Trump machte dies am ersten Tag seiner Amtszeit wieder rückgängig.

Kuba kritisiert Zustände in US-Gefängnissen

Havanna wiederum kritisiert die Zustände in den Abschiebegefängnissen in den USA, in denen auch kubanische Migranten einsitzen. Zugleich verurteilte Kuba den Umgang mit abgeschobenen Migranten im Cecot-Gefängnis in El Salvador.