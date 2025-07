Inmitten der flirrenden Hitze der Everglades, umgeben von Pythons, Moskitoschwärmen und den namensgebenden Alligatoren, steht ein Ort, der wie eine Fieberfantasie aus einem dystopischen Thriller wirkt - und offenbar genau nach dem Geschmack von US-Präsident Donald Trump ist: das sogenannte "Alligator Alcatraz". Der inoffizielle Name für eine neue Abschiebehaftanstalt, die bis zu 5.000 Migranten aufnehmen soll.

Das Vorhaben wird vom weißen Haus mit martialischen Bildern beschrieben, Gegner des Projekts warnen vor massiven Umweltschäden und Menschenrechtsverletzungen. Was ist über das neue Gefängnis in Floridas Sümpfen gekannt?

Ein Ort mit (alp)traumhafter Vergangenheit

Das Gelände hat eine bewegte Geschichte. Ursprünglich war es Teil eines gigantischen Infrastrukturtprojekts, das in den 1960er-Jahren geplant wurde: Der "Everglades Jetport" sollte der größte Flughafen der Welt werden. Sechs Start- und Landebahnen, futuristische Monorails und bis zu 1.000 Passagiere pro Überschallflugzeug sollten hier den Luftverkehr revolutionieren.

Bereits 1968 wurde mit dem Bau einer ersten Piste begonnen, doch massive Proteste von Umweltaktivisten und Naturwissenschaftlern führten 1970 zum Stopp des Projekts. Statt eines Luftdrehkreuzes existiert heute nur der Trainings- und Übergangsflughafen "Dade-Collier Training and Transition Airport". Er wird umschlossen von einem fast 3.000 Quadratkilometer großen Naturschutzgebiet.

Abschreckung mit Alligatoren

Und genau hier - wo sonst gelegentlich Autorennen auf den Start- und Landebahnen stattfinden - soll nun ein neues Gefängnis eröffnet werden: Floridas Justizminister James Uthmeier prägte den Begriff "Alligator Alcatraz" in Anlehnung an das legendäre Gefängnis vor San Francisco. Doch wo einst Nebel und Wellen den Ausbruch verhinderten, sollen es nun Reptilien richten.

Zelte und Container stehen in der Hitze

Die Anlage besteht sonst aus Containern und Militärzelten, errichtet in einem Rekordtempo von wenigen Wochen. Der US-Fernsehsender NBC verbreitete Aufnahmen von dem Flugfeld, auf dem Arbeiter mit dem Aufbau beschäftigt sind. Polizeikräfte rückten mit Lastwagen mit mobilen Toiletten und Industriegeneratoren an.

Der Betrieb soll nach Angaben des Ministeriums für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten etwa 450 Millionen Dollar jährlich kosten. Geld, das die Trump-Regierung dem Bundesstaat erstatten will und das Medienberichten zufolge zum Teil aus Mitteln der Katastrophenschutzbehörde FEMA finanziert werden soll.

Für die Familie Morales war New York das Ziel, nach monatelanger Flucht aus ihrer Heimat Venezuela. Doch mit Blick auf Trumps Amtseinführung haben sie Angst um ihre Sicherheit.

Trump kommt persönlich zur Eröffnung

Trump will an diesem Dienstag persönlich zur Eröffnung erscheinen. "Alligator Alcatraz" ist nicht nur ein Symbol seiner rigiden Einwanderungspolitik, sondern auch ein Wahlkampfschauplatz. Bereits im Wahlkampf hatte Trump auf eine einwanderungsfeindliche Rhetorik gesetzt und "das größte Abschiebeprogramm in der Geschichte der USA" angekündigt. Migranten werden von ihm und auch seinem Team pauschal als "illegale Mörder, Vergewaltiger und abscheuliche Kriminelle" bezeichnet - Belege liefert die Regierung kaum.